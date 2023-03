Réforme des retraites : la visite en France du roi Charles III est finalement reportée

Le roi Charles ne se rendra pas en France la semaine prochaine. Sa visite d'Etat à l'étranger, la première depuis son accession au trône, est reportée, a fait savoir vendredi matin l'Elysée dans un communiqué. Ce report s'est fait à la demande du président Macron, selon Downing Street. Depuis plusieurs jours de nombreuses voix s'étaient élevées pour demander l'annulation de cette visite en pleine contestation contre la réforme des retraites. Ainsi, "compte tenu de l'annonce, hier, d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites le mardi 28 mars prochain en France la visite du Roi Charles III, initialement prévue du 26 au 29 mars dans notre pays, sera reportée", assure la présidence de la république.

Une nouvelle date "au début de l'été "

La décision a été "prise par les gouvernements français et britannique, après un échange téléphonique entre le Président de la République et le Roi ce matin, afin de pouvoir accueillir Sa Majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié", selon le communiqué. "Le bon sens et l'amitié nous conduisent à organiser un report", a estimé ce vendredi Emmanuel Macron à Bruxelles à l'occasion d'un Conseil européen au sujet de ce report. "Nous ne serions pas sérieux et nous manquerions de bon sens" en recevant le Roi et la Reine consort, a-t-il dit. Une nouvelle date "au début de l'été" pourrait être fixée, a fait savoir la présidence.

Le roi Charles et Camilla ont réagi à cette annonce et se réjouissent d'aller en France "dès que des dates pourront être trouvées". "La décision a été prise avec l'accord de toutes les parties, après que le président de la France a demandé au gouvernement britannique de reporter la visite", a affirmé un porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak.

"Peut-être qu'Emmanuel Macron comprend-il que nous sommes dans une crise majeure"

La députée écologiste Sandrine Rousseau, qui avait vivement critiqué ce déplacement, salue ce report. "Enfin, peut-être, Emmanuel Macron comprend-il que nous sommes dans une crise majeure", réagit-elle ce vendredi sur France Inter. "C'est la première fois que l'agenda du président de la République est un petit peu modifié par la crise sociale et démocratique que nous traversons", observe-t-elle. "Je pense que c'est une décision sage dans le climat social dans lequel nous sommes", ajoute-t-elle. À l'entendre, "il est vraiment même étonnant que la décision n'ait pas été prise avant".

Charles III devait rejoindre Emmanuel Macron pour une cérémonie de commémoration et de dépôt de gerbes à l'Arc de Triomphe à Paris lundi, et s'adresser également aux sénateurs français avant de partir pour la Gironde pour visiter un vignoble bio et se rendre à Bordeaux. Ce vendredi matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé que 4.000 policiers et gendarmes seraient mobilisés pour ce déplacement.