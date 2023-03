Réforme des retraites : au Sénat, le gouvernement déclenche un "vote bloqué" sur l'ensemble du texte

Le gouvernement dégaine l’article 44 alinéa 3 de la Constitution au Sénat. Représenté par le ministre du Travail Olivier Dussopt, il a annoncé recourir à la procédure du "vote bloqué" sur l'ensemble du projet de loi de réforme des retraites au Sénat. "En application de l’article 44, alinéa 3 de la Constitution et de l’article 42 alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre assemblée de se prononcer par un vote unique sur l’ensemble du texte et sur plusieurs amendements retenus par l'exécutif sur les articles 9 à 20", de la réforme, a déclaré Olivier Dussopt. Les sénateurs vont donc devoir se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi.

L’article 44.3 de la Constitution permet, sur demande du gouvernement, que "l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement".

Chacun des quelque mille amendements restants pourra cependant être défendu, a précisé la présidente de séance Nathalie Delattre. Les échanges vont donc encore durer. "Nous avons eu ensemble 74 heures de débats" depuis le 2 février et "à chaque article, malgré des discussions de fond, l'obstruction est devenue un choix méthodique", a dénoncé M. Dussopt, plaidant pour "la clarté des débats". "Nous considérons qu'il est absolument essentiel que le Sénat puisse se prononcer sur le fond", a-t-il appuyé.

"Les masques tombent"

"La messe est dite", a pris acte le sénateur socialiste Patrick Kanner après l'annonce du vote bloqué par le ministre du Travail. "Les masques tombent. Le gouvernement fait son coup de force parlementaire. Après avoir contourné l’Assemblée nationale, le gouvernement bâillonne le Sénat en déclenchant le vote bloqué via l’article 44.3 de la constitution", a réagi le sénateur socialiste sur Twitter.

"Seuls les nigauds de LR pouvaient croire au dialogue avec Macron", a réagi de son côté sur Twitter Jean-Luc Mélenchon. "Retailleau domestiqué. À l'Assemblée, Ciotti peut aller acheter sa laisse", a-t-il lancé.

"C'est honteux", a réagi le chef de file des sénateurs écologistes Guillaume Gontard. "Nous continuerons à défendre nos arguments jusqu'au bout" et "nous ne lâcherons pas jusqu'au retrait" de la réforme, a pour sa part lancé le communiste Fabien Gay. "Les Français doivent savoir que c'est un coup d'Etat que vous venez de déclencher ici au Sénat. Vous allez tristement marquer l'histoire", a assuré Sabine Van Heghe, sénatrice du Pas-de-Calais.

De son côté, Bruno Retailleau a fustigé l'attitude de la gauche. "L'application du vote bloqué, c'est la Constitution. Ce n'est pas une application illibérale de notre loi fondamentale. La cause, c'est vous !", a assuré le patron des sénateurs LR.

"Un passage en force"

Sans attendre, la fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) a dénoncé "un passage en force" et un "déni de démocratie". "Le gouvernement et le Président Macron doivent arrêter d'être sourds tant aux mobilisation/manifestations qu'aux actions qui se durcissent. Ils porteront seul les responsabilités d'une démocratie sociale bafouée !", a écrit Fabrice Condour, secrétaire fédéral de la FNME-CGT. Cette décision "pousse à l'escalade de la colère", selon lui. "Les énergéticiens en grève resteront mobilisés et agiront jusqu'au retrait !", assure le syndicat.

Cette procédure a été utilisée à trois reprises dans l'histoire de la Ve République, dont deux fois pour faire voter une réforme des retraites. En 2010, le Premier ministre François Fillon l'avait déclenché. En 2013, c'est au tour du gouvernement socialiste d'y avoir recours pour faire passer la réforme Touraine. Enfin, en 2021, le gouvernement Castex avait aussi eu recours au 44.3 pour bloquer le vote sur la déconjugalisation de l'Allocation adulte handicapé (AAH).