Réforme des retraites : les décrets actant la fin des principaux régimes spéciaux publiés au Journal officiel

En plein cœur de l’été, les décrets d’application qui entérinent et détaillent l’extinction des principaux régimes spéciaux dans le cadre de la réforme des retraites ont été publiés dimanche au Journal officiel . Le ministre du travail Olivier Dussopt a publié le communiqué sur Twitter. Quatre secteurs sont concernés : RATP, industries électriques et gazières, clercs de notaire et Banque de France. Les agents recrutés à partir du 1er septembre 2023 seront directement rattachés au régime général.

Le dispositif des carrières longues adapté

Si tous les nouveaux entrants seront d’emblée affiliés au régime général, les agents recrutés auparavant vont continuer de bénéficier de ces régimes, grâce à la "clause du grand-père". Traduction : tout ceux arrivé avant la réforme resteront affiliés à leur régime spécial.

En revanche, ils n’échappent pas à certaines évolutions prévues par la réforme, dès 2025. "L'âge d'ouverture des droits est progressivement relevé de 2 ans" et "la durée d'assurance requise pour le taux plein voit sa montée en charge accélérée", écrit le ministère du Travail. Le gouvernement précise qu’il n’y a pas de changement concernant les âges de départ au-delà duquel il n’y a plus de décote pour la RATP et les industries électriques et gazières.

Le dispositif des carrières longues est adapté pour ces régimes de la même manière que pour le régime général, avec quatre bornes d'âge d'entrée dans le dispositif (16 ans, 18 ans, 20 ans et 21 ans), en autorisant un départ anticipé à la retraite "selon quatre bornes d'ouverture des droits", à 58, 60, 62 ou 63 ans respectivement. Conformément aux dispositions de la réforme, "la durée d'assurance cotisée nécessaire pour bénéficier de ce dispositif est dorénavant réduite à celle exigée pour obtenir le taux plein".

Les marins, l’Opéra de Paris et la Comédie Française pas concernés

Enfin, l’engagement personnel des aidants familiaux, tous ces salariés qui consacrent du temps pour un proche malade ou dépendant "est reconnu" précise le gouvernement : "quatre trimestres accordés à ce titre pourront désormais être pris en compte pour le bénéfice de ce dispositif". Ils pourront prétendre à un calcul plus avantageux de leur retraite.

Ne sont concernés par cette extinction des régimes spéciaux ni les marins, ni l’Opéra de Paris et la Comédie Française. Les régimes autonomes (professions libérales et avocats) ne sont pas concernés non plus. La date d'entrée en vigueur de la réforme des retraites est le 1er septembre 2023.