Réforme des retraites : pourquoi les députés LR, choyés par le gouvernement, ont fait tomber l'article 2

Les députés se sont prononcés cette nuit contre l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale, qui prévoit la création d'un "index seniors" dans les entreprises, par 256 voix contre 203. Le vote massif des LR contre l'article 2 , -38 voix contre dont celle du patron du groupe Olivier Marleix et six abstentions sur un groupe de 62 députés- a été décisif. Comment faut-il interpréter ce vote ? Sonne-t-il comme un avertissement alors que le gouvernement compte sur la droite pour faire passer sa réforme ?

"Ne pas surpolitiser" l'évènement

"Ne surpolitisons pas l'évènement", répondent plusieurs députés. Ici, il est surtout question de fond, explique Thibault Bazin, élu de Meurthe-et-Moselle, référent sur cet article. "Il y a eu une évolution entre la commission (où les LR se sont abstenus) et la séance. Puisque le gouvernement et sa majorité ont voulu abaisser à 50 salariés l'obligation de création d'un index. Sincèrement, ce serait une usine à gaz pour nos PME. On ne peut pas accepter une telle lourdeur administrative inutile qui n'aura aucun effet pour améliorer le taux d'emploi des séniors.", explique le député.

Mais en coulisses, plusieurs députés l'admettent, avec ce vote il s'agit bien aussi de maintenir la pression sur la majorité. "un vote contre qui coûte pas cher et qui permet de rappeler qu'on est dans l'opposition", décrypte un élu. "Et qui prouve que les LR détiennent la clé", renchérit un cadre du parti. Une décision prise hier matin en réunion, contre l'avis du patron du groupe Olivier Marleix qui voulait initialement s'abstenir. "Certains étaient chauffés par la prestation d'Aurore Bergé sur BFM dimanche, qui s'attribuait tous les mérites de l'avancée sur la revalorisation des pensions minimum" racontent plusieurs élus.

Mauvais timing?

Cette décision a été prise en tout cas quelques heures avant la nouvelle main tendue aux LR d'Elisabeth Borne (pendant les Questions au gouvernement) sur les carrières longues et le cas spécifique des travailleurs ayant commencé à 17 ans. D'où quelques grincement de dents ce matin côté exécutif sur ce timing. D'autres dans la majorité sont plus optimistes, estimant que LR s'est ainsi offert un petit totem, sans grandes conséquences.

Le gouvernement français espère que l'examen par le Sénat de son projet de réforme des retraites va permettre de rétablir l'article 2 du projet de loi rejeté mardi soir à l'Assemblée nationale. Mercredi matin sur France Inter , le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a dit sa "déception" de voir ainsi rejeté un "outil nouveau" pour l'emploi des seniors.

"Ceux qui nous disent 'il faut faire plus pour les seniors' suppriment l'index", a-t-il déploré. "Nous verrons avec

le Sénat s'il y a une possibilité de le rétablir." Au Sénat la position du groupe LR n'est pas tranché, mais selon un sénateur interrogé par France Inter, ils devraient s'aligner sur ce qu'on fait les députés.