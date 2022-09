Réforme des retraites : quelles sont les pistes de travail de l'exécutif ?

C'est désormais tranché du côté de la méthode : le gouvernement va ouvrir un nouveau cycle de concertations autour de la réforme des retraites, a annoncé ce jeudi Elisabeth Borne. Objectif, adopter un projet de loi avant "la fin de l'hiver" selon la Première ministre, après une réunion à l'Elysée avec la majorité mercredi soir.

Elisabeth Borne indique avoir demandé au ministre du Travail, Olivier Dussopt "d'engager dès la semaine prochaine" des négociations avec organisations patronales et syndicales, ainsi qu'avec les "groupes parlementaires".

Quelles sont les orientations du gouvernement pour ce texte ? La Première ministre a donné les principales orientations de la réforme, jeudi matin au cours d'un entretien avec l'AFP.

Report progressif de l'âge de départ à la retraite

Auprès de l'AFP, la Première ministre a confirmé que la réforme prévoit "un report progressif de l'âge de départ de quatre mois par an, aboutissant à 65 ans en 2031". Concrètement, cela signifie qu'il faudra à terme attendre son 65ème anniversaire pour partir à la retraite. Le relèvement de l'âge va se faire de manière graduelle, comme l'explique Elisabeth Borne, à hauteur de quatre mois par par année de naissance : cela veut dire 62 ans et quatre mois pour la première génération concernée, 62 ans et huit mois pour la deuxième et ainsi de suite.

Pour rappel, dans le régime actuel, deux conditions sont nécessaires pour partir à l'âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans : en premier, avoir l'âge légal, c'est-à-dire 62 ans, ensuite il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres fixés selon l'année de naissance.

Dans son projet, l'exécutif souhaite mettre en place des dérogations dans certains cas, pour les personnes ayant commencé à travailler tôt, ceux en situation d'invalidité, d'inaptitude etc. Pour ces catégories, l'âge d'ouverture des droits ne sera plus de 60 ans, comme actuellement, mais de 62 ans. Cette mesure de report progressif n'est pas une surprise : Emmanuel Macron l'avait déjà annoncée dans sa déclaration de candidature le 3 mars 2022, avant d'être réélu pour un deuxième mandat.

Carrières longues, pénibilité, régimes spéciaux sont sur la table

Sur la table des discussions avec les partenaires sociaux figurent les carrières longues, la pénibilité, l'usure au travail, ainsi que les régimes spéciaux.

A cette heure, le gouvernement n'a pas précisé spécifiquement ce que contiendrait ces mesures, ce sera discuté avec les syndicats. Toutefois, des pistes sont sur la table, notamment celles mentionnées par Emmanuel Macron au moment de sa campagne présidentielle.

1100 euros pour le minimum de pension

Sur les pensions de retraite, Emmanuel Macron a affirmé en avril 2022 vouloir porter la retraite minimale à 1 100 euros. Cela concerne ceux capables de justifier d'une carrière complète : autrement dit, ceux qui ont cotisé assez longtemps pour percevoir une pension à taux plein. La Première ministre a confirmé cette orientation jeudi en évoquant "la revalorisation à 1 100 euros du minimum de pension pour les personnes qui ont eu une carrière complète".