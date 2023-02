Réforme des retraites : regain de mobilisation pour ce quatrième acte

La mobilisation contre la réforme des retraites est en hausse selon les premiers chiffres transmis par les syndicats, notamment à Paris. Si la préfecture de police a recensé 93.000 manifestants, un nombre record depuis le début du mouvement, la CGT donne le chiffre de 500.000. C’est autant que le 31 janvier et 7 février. Au niveau national, "plus de 2,5 millions" de personnes ont manifesté estime la CGT, quand le ministère de l'Intérieur en a recensé 963.000.

À Paris, un itinéraire bis a été ouvert, à cause de l’ampleur de la manifestation. Il y a eu quelques incidents dans le cortège parisien, comme cette voiture renversée sur la chaussée et incendiée. En comparaison, mardi dernier, les cortèges avaient réuni 757.000 manifestants selon le ministère de l’Intérieur, près de 2 millions selon l’intersyndicale.

Une voiture incendiée, en marge du cortège parisien, le 11 février. © AFP - Christophe Archambault

Les villes moyennes mobilisées

Pour cette première mobilisation un samedi, les cortèges ont semblé rassembler plus de monde que le troisième acte , le 7 février, avec un écart croissant entre les chiffres des autorités et des syndicats. À Clermont-Ferrand, les syndicats ont notamment revendiqué 50.000 participants contre 8.000 selon la préfecture. À Toulouse, la CGT a revendiqué un nombre record de "plus de 100.000 manifestants", la préfecture 25.000.

Le sursaut est visible dans les villes moyennes. À Roanne (Loire), la police a compté 6.000 manifestants, contre 3.000 mardi. Même tendance à Périgueux, où 5.200 personnes ont défilé contre 3.700 quatre jours plus tôt. Ou encore à Guéret, avec 4.000 participants contre 2.900 en début de semaine.

À Marseille, la mobilisation était plus forte que la précédente, selon les syndicats. © Maxppp - Jean Marc Ferré

Le "pays à l’arrêt" le 7 mars

Plus tôt dans la journée, les syndicats ont annoncé la couleur pour les prochaines semaines, alors que le texte est débattu à l’Assemblée nationale. Ils ont confirmé leur appel à un cinquième acte le 16 février, se sont dits prêts "à durcir le mouvement" et à "mettre le pays à l'arrêt le 7 mars" si le gouvernement et le Parlement "restent sourds" aux mobilisations. "Monsieur Macron, s'il compte sur l'usure, se trompe de pays", affirme le chef de fil LFI Jean-Luc Mélenchon, en marge du défilé à Marseille.

Un manifestant brandit une pancarte, à Paris le 11 février 2023. © AFP - Bertrand Guay

La RATP appelle à une grève reconductible

L'intersyndicale à la RATP a appelé samedi à la première grève reconductible du mouvement contre la réforme des retraites à la Régie, à partir du 7 mars, pour obtenir l'abandon du projet.

"Si le gouvernement n'entend toujours pas la détermination des travailleurs, de la jeunesse et de tous ceux qui soutiennent ce mouvement unitaire pour exprimer leur colère face à cette nouvelle injustice, il devra assumer le blocage de l'économie dans notre pays", a prévenu l'intersyndicale (CGT, FO, UNSA, CFE-CGC) de la Régie autonome des transports parisiens dans un communiqué.