Reforme des retraites : retour des débats à l'Assemblée nationale, après une première semaine houleuse

Il reste 15.867 amendements à étudier, mais le gouvernement avait choisi d’aller vite en utilisant une procédure spécifique au projet de loi de finances de la sécurité sociale, prévue à l’article 47.1 de la Constitution, qui limite à 50 jours l’examen de son texte. L’Assemblée nationale terminera donc ses travaux vendredi soir à minuit, même si le projet de loi qui compte 20 articles n’est pas examiné dans son ensemble. Si les passes d’armes continuent, les députés pourraient même ne jamais étudier dans l’hémicycle le fameux article 7, qui repousse l’âge légal de la retraite à 64 ans.

L'exécutif veut aller vite

Vendredi dans la soirée, après quatre heures de débats sur le tweet et la sanction d'un député LF I (Thomas Portes s'était pris en photo avec le pied sur un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail), la présidente socialiste de la séance Valérie Rabault convoque les mots de Pierre Mendès-France : "La démocratie c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertus, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire. C'est un code moral."

Publicité

Applaudissements nourris sur tous les bancs. Et pourtant, la séance nocturne n'a pas été de tout repos, comme ne le seront probablement pas les débats dans l'hémicycle cette semaine. Les députés LFI vont poursuivre leur stratégie de la tortue, même bruyante, face à un exécutif qui veut aller vite et voir le recul de l’âge à 64 ans prévu à l’article 7 voté dans l’hémicycle.

Manuel Bompard, député de Marseille et coordinateur de la France Insoumise en est certain : "Voyez les mobilisations, les gens nous donnent raison. C'est le gouvernement qui a choisi de passer en force avec l'article 47.1 pour qu'on ne débatte de rien. Avec nos amendements, nous parlons du fond et nous développons en miroir ce que serait une réforme des retraites juste."

Renaissance veut un vote en fin de semaine

Le président de la République l'a indiqué à ses ministres : il souhaite l'onction des parlementaires sur sa réforme même si la voie législative qu'il a choisie lui permet de s'en passer. Ce serait une légitimation forte. Aurore Bergé, la patronne des députés Renaissance explique : "Il faut qu'il y ait un vote solennel. On a fait nos comptes, ça passe. Il y aura quelques défections chez les LR mais très peu, ils ne peuvent pas refuser à l'Assemblée nationale ce qu'ils font voter tous les ans au Sénat [le recul de l'âge légal à 64 ans, NDLR]"

La gauche veut un débat sur le recul de l'âge

La difficulté pour l'exécutif est qu'il n'est plus maître des horloges. Avec leurs milliers d'amendements ce sont les députés de la Nupes qui imposent le tempo de l'examen du texte. En défendant leurs amendements ou en les retirant, ils ont la capacité de faire traîner les débats ou de les accélérer. Pour la gauche, la stratégie est la suivante : que l'article 7 qui inscrit le recul de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans soit examiné le plus tard possible. Sachant que vendredi à minuit, les débats seront clos, et l’ensemble du texte transmis avec ou sans vote au Sénat.

Toutefois, la gauche y tient, il faut que le débat sur le recul de l’âge ait lieu. Les députés de la Nupes devront décider s'ils retirent massivement leurs amendements, pour que l’article 7 soit en définitive discuté et critiqué. Toute la difficulté sera alors un dosage savant des amendements afin de prolonger suffisamment les débats pour que le vote ne puisse pas avoir lieu. Afin de ne pas offrir au gouvernement une victoire de nature à décourager les mobilisations à venir dans le pays.