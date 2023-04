Réforme des retraites, RIP : que va-t-il se passer après la décision du Conseil constitutionnel ?

Plus que quelques heures de suspense autour de la réforme des retraites. Vendredi après-midi, les Sages du Conseil constitutionnel vont annoncer s'ils jugent le projet de loi conforme à la Constitution ou s'ils le censurent totalement ou partiellement.

C'est également vendredi que les neuf membres du Conseil constitutionnel vont se prononcer sur le RIP, référendum d'initiative partagée signé par 252 députés et sénateurs , qui vise à empêcher le report de l'âge légal de départ à la retraite au-delà de 62 ans. Les Sages vont annoncer si oui ou non cette proposition de loi référendaire est conforme à la Constitution.

Craignant que ce premier RIP soit invalidé, les parlementaires de la Nupes ont déposé un deuxième RIP . S'il est déclaré recevable et examiné par le Conseil constitutionnel, cela provoquera une situation inédite. On fait le point sur toutes les hypothèses.

En cas de validation de la réforme des retraites : promulgation

Si les neuf Sages donnent leur approbation sans restriction au projet de réforme des retraites, celui-ci pourra être promulgué. C'est le président qui promulgue les lois, dans un délai de 15 jours après leur adoption définitive. Toutefois, les saisines du Conseil constitutionnel suspendent ce délai. Dans le cas présent, elles ont été enregistrées le 21 mars , soit un jour après l'adoption définitive de la réforme des retraites.

Il resterait donc 14 jours à Emmanuel Macron pour promulguer la loi, soit jusqu'au 28 avril. Mais l'exécutif prépare cette promulgation depuis de nombreuses semaines, elle devrait donc intervenir très rapidement. D'après les informations de France Inter, cela pourrait être dès ce week-end.

En cas de censure partielle : réécriture du texte

Le Conseil constitutionnel peut décider que certaines mesures du projet de loi ne sont pas conformes à la Constitution. Dans ce cas, la loi peut être promulguée, mais sans les articles ou parties d’articles déclarés contraires à la Constitution. "Le secrétariat général du gouvernement, qui est une instance juridique auprès du Premier ministre, sera alors chargé de réécrire le texte en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel", indique Bastien François, professeur de Sciences politiques à l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne.

Dans les principaux scénarios envisagés, ce sont le CDI senior et l'index senior qui sont particulièrement menacés d'une censure. Ces deux mesures pourraient en effet être considérées comme des "cavaliers législatifs" parce qu'elles ne rentrent pas dans le champ financier alors que le gouvernement a choisi de faire passer sa réforme via un projet de loi de financement rectificatif du budget de la sécurité sociale.

Si ces mesures sont censurées, les syndicats pourraient arguer que le texte n'est plus "équilibré", comme l'affirmait le gouvernement. C'est pourquoi le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, suggère d'ores et déjà qu'en cas de censure partielle, le chef de l'État utilise l'article 10 de la Constitution avant la promulgation afin de proposer au Parlement une nouvelle délibération sur la réforme. Elle porterait sur le texte réécrit de sorte à être conforme à la Constitution. Il n'y a pas de délai pour l'inscrire à l'ordre du jour du Parlement, cela permettrait donc de "se laisser un grand temps de négociation, avec par exemple les syndicats, pour arriver à une version qui donne satisfaction à tout le monde", précise Bastien François.

En cas de censure totale : annulation de la réforme

Si les Sages estiment que la totalité du projet de loi est contraire à la Constitution, le texte ne sera pas promulgué. La procédure législative sera annulée. Si le gouvernement souhaite tout de même faire passer sa réforme, il devra recommencer le processus législatif depuis le départ.

Si la première proposition de loi référendaire est validée : le RIP est lancé

Si le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi référendaire est conforme à la Constitution, le processus du RIP pourra continuer. Les citoyens auront neuf mois pour signer le référendum, à travers une plateforme mise en place par le gouvernement. Au total, le texte doit recueillir le soutien d'un dixième des électeurs soit, à ce jour, un peu plus de 4,7 millions de personnes.

Si ce seuil est atteint, la proposition de loi reviendra au Parlement, où chaque chambre aura six mois pour l'examiner. Si cela n'est pas fait, le président de la République est tenu d’organiser un référendum.

Si la proposition de loi référendaire est déclarée non conforme à la Constitution, le chemin du RIP s'arrête là.

Si la deuxième proposition de loi référendaire est validée : "Ça va être le bazar"

Les parlementaires de la Nupes ont déposé une deuxième proposition de loi pour organiser un RIP visant à limiter l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Ce dépôt d'un deuxième RIP sur un même projet de loi est une première "mais, a priori, ce n'est pas interdit", indique Bastien François. Le seul impératif était de le déposer "sur le bureau d'une des deux assemblées avant la promulgation" de la réforme des retraites, car "un RIP ne peut pas avoir pour projet d'abroger une loi promulguée depuis moins d'un an".

Mais cette situation risque de semer la zizanie. En effet, ce deuxième RIP ne suspend pas l'éventuelle promulgation de la réforme des retraites. On pourrait donc se retrouver avec d'un côté la réforme des retraites promulguée et de l'autre une proposition de RIP examinée par le Conseil constitutionnel puis, potentiellement, validée par les Sages et donc aboutir à l'organisation du RIP.

À terme, si le RIP est adopté, "ça va être le bazar", reconnaît le spécialiste de la Constitution. Cela voudrait dire qu'il y aurait "deux lois contradictoires" : à la fois la réforme des retraites qui reporte l'âge de départ à la retraite à 64 ans et la loi issue du référendum qui limite cet âge de départ 62 ans. "Il y a un petit bug, personne n'avait jamais réfléchi à cette hypothèse quand on a créé le RIP, donc je ne sais pas ce qu'il peut se passer, on verra."