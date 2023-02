Réforme des retraites : Saint-Omer, Annonay, Sète, ces villes où la mobilisation a le plus grossi

"La mobilisation est toujours plus forte et elle s'est étendue sur l'ensemble du territoire", s’est félicité Philippe Martinez sur France Inter mercredi matin, au lendemain d'une deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites . La CGT a compté 2,8 millions de personnes, quand le ministère de l'Intérieur en a dénombré 1,27 million. Plusieurs grandes villes ont vu davantage de manifestants se joindre aux cortèges. Mais c’est surtout dans les villes de taille moyenne où l'on constate une mobilisation plus importante contre le projet du gouvernement.

Forte augmentation à Saint-Omer, Annonay et Albi

Sur la centaine de villes dont nous avons recensé les chiffres de la mobilisation en nous basant sur les données de la police, plus de 70 cortèges se sont épaissis entre le 19 janvier et le 31 janvier. À Marseille, 14.000 manifestants se sont ajoutés, 10.000 à Montpellier, 7.000 à Paris. À Albi, ville de 50.000 habitants, 15.000 opposants ont défilé mardi dans la rue, c’est 5.500 manifestants supplémentaires (+57%) en dix jours.

Proportionnellement, c’est à Saint-Omer que l’on a vu la forte plus augmentation, avec une hausse de 167% entre le 19 janvier et 31 janvier, de 133% à Annonay et de 100% à Sète. On constate de grosses augmentations, mais pas d'importante baisse. À l’inverse, la mobilisation a faibli à Rodez et Orléans (-3.500 manifestants d’après la préfecture), Charleville-Mézières, Amiens et Toulouse. C’est stable dans une dizaine de rassemblements, comme à Angers, Lons-le-Saunier, Saintes et Vierzon.

Deux nouvelles mobilisations à venir

Mardi soir, Élisabeth Borne a assuré entendre les "interrogations" et les "doutes" suscités par la réforme des retraites, tout en assurant vouloir maintenir son "cap". Les huit principaux syndicats appellent de leur côté à deux nouvelles journées de grèves et de manifestations mardi 7 et samedi 11 février.