Réforme des retraites : trafic "en partie perturbé" à la SNCF et "quasi-normal" à la RATP ce jeudi

La 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi 6 avril, s'annonce marquée par des perturbations moins importantes que lors de certaines des précédentes journées d'action. Les prévisions de trafic ont été communiquées ce mardi : en Ile-de-France, la RATP prévoit un trafic "quasi-normal" dans le RER. Le trafic sera en partie perturbé jeudi à la SNCF avec un TER sur deux et trois TGV sur quatre.

À la SNCF, trois TGV sur quatre

La SNCF prévoit une circulation des trains "en partie perturbée " ce jeudi. Prévoyez donc :

Publicité

Un TER sur deux en moyenne nationale

Trois TGV INOUI (France et International) et OUIGO sur quatre

Un Intercités de jour sur quatre et aucune circulation d'Intercités de nuit

Les circulations Eurostar et Thalys seront quasi-normales.

En ce qui concerne les Transiliens, le service sera "normal à quasi-normal " sur le RER B (interconnexion assurée) et les Trams T4, T11, et T13. Comptez trois trains sur quatre sur le RER A, la ligne N, et P ; deux trains sur trois sur le RER C, E, la ligne H, J, L et U ; un train sur deux sur la ligne K, et R ; deux trains sur cinq sur le RER D (interconnexion assurée).

À la RATP, de légères perturbations

La RATP de son côté annonce que le trafic sera "quasi-normal" pour le métro et le RER à Paris. Seules quelques lignes de métro, non précisées, connaîtront de légères perturbations. Pour ce qui est des tramways et des bus, le trafic sera normal "sur l'ensemble du réseau". La mobilisation marque clairement le pas à la RATP alors que les responsables des huit principales organisations syndicales doivent être reçus mercredi à Matignon par Élisabeth Borne pour tenter de trouver une issue à la crise.

20% des vols annulés

Dans les airs, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) demande dès à présent aux compagnies aériennes d'annuler jeudi 20% de leurs vols dans plusieurs aéroports français en régions. Ces annulations préventives, requises quasi-quotidiennement depuis près de trois semaines, concerneront 20% des vols à Marseille-Provence, Toulouse, Bordeaux et Nantes, en raison de la grève de contrôleurs aériens. L'aéroport parisien d'Orly, qui était jusqu'ici lui aussi visé par des demandes d'annulations de vols, n'est cette fois-ci pas concerné.