Réforme des retraites : Trains, métros, écoles…les perturbations à prévoir ce jeudi

Un dernier round ? Trois jours après le rejet des motions de censure déposées contre le gouvernement et l'adoption par le Parlement de la réforme de retraites, l'intersyndicale appelle à une neuvième journée de mobilisation. Des rassemblements sont prévus un peu partout sur le territoire. Transports et écoles seront de nouveau perturbés.

À la SNCF, 1 TER sur trois en circulation, la moitié des TGV supprimés

Ce jeudi encore, le trafic sera "très fortement perturbé" sur les rails. La SNCF ne sera en mesure de faire rouler qu'un TER sur trois, et seulement la moitié de ses TGV. Aucun train Intercités ne circulera à l'exception de deux allers-retours Paris-Clermont et Paris-Brive.

En région parisienne, seulement 20% à 50% des trains seront maintenus, selon les lignes de RER, fait savoir la compagnie ferroviaire ce mercredi.

À la RATP, un trafic au compte-gouttes

Presque toutes les lignes du métro parisien seront "très perturbées" à Paris jeudi, et un RER sur deux circulera sur les lignes A et B, a annoncé la RATP. Seules les lignes automatisées (1 et 14) circuleront normalement, tandis que les autres rouleront à des horaires variables pendant la journée, avec des fréquences comprises entre 1 train sur 2 et 1 train sur 3. Certaines stations seront également fermées. Toutes les autres lignes fermeront à partir de 19H30 ou 20H00 et pour beaucoup n'ouvriront qu'aux heures de pointe. En surface, on comptera 80% des bus en circulation et 90% des tramways en moyenne.

Entre 40 et 50% de grévistes attendus dans les écoles primaires

Entre 40 et 50% des professeurs du primaire seront en grève jeudi, selon les prévisions du Snuipp-FSU. Le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires s'attend à de fortes mobilisations dans de nombreux départements, comme les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales ou la Haute-Vienne (avec plus de 50% de grévistes), la Seine-Saint-Denis (55%) ou encore Paris avec 70% de professeurs des écoles en grève, a détaillé sa secrétaire générale Guislaine David.

Plus de 20% de vols annulés

En raison de la grève des contrôleurs aériens, la Direction générale de l'Aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 30% leurs vols à Orly. Dans les autres aéroports (Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry) 20% des vols sont annulés. La compagnie Air France a indiqué de son côté qu'elle prévoyait d'assurer 95% de son programme de vols, dont la totalité de ses long-courriers.

La police anticipe 40 000 à 70 000 manifestants à Paris

De nombreux cortèges défileront ce jeudi un peu partout en France (10h30 à Marseille, 11h à Lyon, 15h à Toulouse, etc). À Paris, la manifestation partira à 14h de la place de la Bastille, en direction de la place de l'Opéra. Les forces de l'ordre anticipent 40.000 à 70.000 manifestants.