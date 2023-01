Réforme des retraites : une droite des villes versus une droite des champs ?

Lundi 16 janvier. 19h30. Xavier Bertrand réunit une partie de ses sympathisants parisiens dans la salle Jacques Chirac de la mairie du 17eme arrondissement. Face à une petite centaine de personnes, le candidat malheureux à la primaire de l’an dernier renoue avec ses habitudes de campagne : debout, micro à la main, il mène l’échange avec la salle. Mais très vite, celui qui continue de caresser des ambitions pour la présidentielle 2027 fait passer son message : la réforme présentée par Elisabeth Borne est injuste "On ne peut pas demander de travailler deux ans de plus sans qu’il y ait des mesures de justice."

Lignes rouges

Chantre de la droite populaire, Xavier Bertrand fixe même ses conditions pour soutenir la réforme : 43 années de cotisation pour un départ à taux plein, pas de clause du grand-père pour les régimes spéciaux et un départ possible avant 67 ans pour une femme qui n’a pas toutes ses annuités. Un message clair envoyé aux électeurs de droite et à l’exécutif. Et si le gouvernement ne s’aligne pas ? Faut-il comprendre que le président de la région Hauts-de-France ne soutiendra pas la réforme ? "Ce ne sont pas des conditions de blocage mais d’amélioration", répond-il. Xavier Bertrand était le rapporteur UMP de la réforme des retraites en 2003. Pour lui, une réforme est nécessaire, oui, mais pas n’importe comment.

Un caillou dans la chaussure d’Eric Ciotti ?

Une position sensiblement différente de celle d’Eric Ciotti. Président tout juste élu des LR, le député des Alpes-Maritimes ne s’en cache pas : il considère que la réforme présentée par la première ministre va dans le bon sens. Eric Ciotti a même été reçu, comme les trois partis de la majorité présidentielle, pour une réunion de travail à Matignon la semaine dernière en vue de préparer le texte final avec Élisabeth Borne. "No comment", réplique Xavier Bertrand.

Et le président de région n’est pas le seul à faire entendre cette petite musique. Comme lui, une dizaine de parlementaires évoquent des lignes rouges et insistent sur l’importance des annuités plutôt que l’âge légal. Parmi eux, Damien di Filippo, élu de Moselle. "Je viens de l’une des circonscriptions les plus rurales de France, ou les gens ne sont pas cadres supérieurs, mais surtout commerçants, artisans. Ils ont commencé à travailler tôt, je suis donc plus sensible à la notion d’annuités que d’âge légal", explique-t-il. Comme lui, nombre de députés LR hostiles à la réforme des retraites ont été élus sur fond de montée du RN et d’antimacronisme aigu. Hors des villes, plutôt dans les zones rurales.

Une droite des champs versus une droite des villes ? Les députés sont, en tout cas, plus critiques sur la réforme que les sénateurs. Les premiers en prise directe avec le terrain, élus directement il y a six mois, les seconds élus indirectement. "Les sénateurs n’ont pas d’électeurs, nous oui", tacle un député sévère sur la réforme des retraites.