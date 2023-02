Réforme des retraites : quel est le profil des 200.000 néo-retraités dont la pension va augmenter ?

"200.000 retraités par an sur 800.000 vont avoir une pension meilleure avec cette réforme" que "sans la réforme", soit "un sur quatre", a déclaré le ministre du Travail Olivier Dussopt, lundi 13 février sur franceinfo . Un chiffre répété depuis plusieurs semaines par le gouvernement (dans le cadre du débat autour du 1.200 euros de pension "pour tous"), et que le ministre avançait déjà dans l'émission "Le Téléphone sonne " sur France Inter le 8 février. Mais qui sont ces 200.000 personnes ? Et de combien leurs pensions seront-elles revalorisées ? Nous faisons le point.

De futurs retraités aux bas salaires

En tout, 800.000 personnes liquident leur retraite chaque année en France. Ce nombre de 200.000 correspond donc aux plus petites pensions parmi les 800.000. "Ce sont des salariés au minimum contributif ", explique Michael Zemmour, économiste et maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est en effet ce minimum contributif ("Mico"), que le gouvernement souhaite revaloriser, en deux parties : un montant de base, revalorisé de 25 €, et d'une majoration, revalorisée de 75 €.

"Les 600.000 autres personnes sont tous les futurs retraités qui soit ont une faible pension mais ont eu une décote et ne sont pas concernés par la revalorisation, soit ont déjà une retraite largement supérieure au minimum et ne sont pas concernés", ajoute Michael Zemmour.

Des salariés à taux plein

Pour toucher le minimum contributif, il faut partir à taux plein, c'est-à-dire avoir validé un nombre minimum de trimestres selon son année de naissance (entre 167 et 172). Parmi les 200.000, certains bénéficieront également de la hausse de la majoration (la partie variable du minimum contributif), s'ils ont cotisé (c'est-à-dire effectivement travaillé) 120 trimestres ou plus.

D'après l'étude d'impact, "54.000 personnes" bénéficieront en 2023 de la mesure de revalorisation, si celle-ci est adoptée selon le calendrier du gouvernement, puis "entre 180.000 et 200.000 personnes les années suivantes". Soit, dans le détail, un peu moins d'un quart des nouveaux retraités : 22,9 % pour la génération 1962 et 22,6 % pour la génération 1972.

Une revalorisation de 33 euros par mois en moyenne

Au total, cette revalorisation sera de "20, 30, 40 euros, et jusqu'à 100 euros [par moi] quand la carrière est complète", a déclaré Olivier Dussopt sur France Inter.

Selon l'étude d'impact, la revalorisation moyenne pour les nouveaux retraités éligibles sera de 402€ par an, soit 33,50 € par mois. La revalorisation annuelle devrait augmenter avec le temps : de 402€ annuels pour la génération 1962, elle devrait passer à 564€ pour la génération 1972, soit 47€ par mois.

"Au moins une personne sur quatre" restera "sous les 1.200€" de retraite

Comme annoncé par Elisabeth Borne le 10 janvier , cette revalorisation, entre 0€ et 100€ sera également appliquée à certains retraités actuels : "1,8 million de retraités, dont 60% de femmes, bénéficieront d'une augmentation de leur pension", précise l'étude d'impact. Cela représente 10% des 17 millions de retraités en France. Leur revalorisation annuelle moyenne devrait être de 56,5€ par mois.

Toutefois, "deux millions de retraités actuels, qui ont une retraite inférieure à 1.200 euros" et une carrière complète ne verront pas leur pension "majorée à 1.200 euros brut par mois", comme l'avait annoncé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran , le 11 janvier sur franceinfo. Dimanche 12 février, il a reconnu à demi-mot dans l'émission "Questions Politiques" sur France Inter, que cette déclaration ne correspondait pas à la réalité de la réforme.

Selon Michael Zemmour, "au moins une personne sur quatre" à la retraite restera "sous les 1.200 euros, très nettement" par mois au terme de la réforme.

Pour faire ce calcul, l'économiste s'est basé sur le nombre de retraités sous la barre des 1.200€, selon la DREES (2016) et a actualisé les chiffres. Il explique : "Les seules personnes qui peuvent passer la barre des 1.200€ sont des personnes qui seraient déjà aujourd'hui à 1.100€. Et si on regarde qui, aujourd'hui, est en dessous des 1.100 euros, on sait qu'on a à peu près 1 retraité sur 4, donc on sait qu'au terme de la réforme, on aura toujours à peu près une pension sur quatre qui sera toujours inférieure à 1.200 euros. Chez les femmes, c'est même plutôt de l'ordre de 40% des pensions", conclut-il.