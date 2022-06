"Reine du réel" - Le Masque salue "l'hommage courageux" de Nancy Huston à Grisélidis Réal

Le livre présenté par Jérôme Garcin

Nancy Huston consacre un livre à Grisélidis Réal, l'écrivaine et prostituée suisse, disparue en 2005, dont les poésies complètes paraissent au même moment sous le titre "Chair vive". Le livre se présente sous la forme d'une lettre adressée par Nancy Huston à celle qu'elle appelle "Gris".

Nancy Huston finit par exprimer son admiration pour la poétesse magnifique, la rebelle, la courageuse et même la féministe. Nancy Huston trouve qu'elles se ressemblent toutes les deux, comme deux sœurs, et elle se demande même à la fin pourquoi Grisélidis est devenue prostituée et pas elle.

Frédéric Beigbeder salue "un récit courageux" malgré "une omniprésence de l'auteure au côté de son personnage"

Le journaliste pour "Le Figaro" a ressenti beaucoup de sympathie pour l'auteure qui s'est livrée, selon lui, à un exercice littéraire très risqué : "j'ai bien aimé car c'est un ouvrage courageux. Défendre une poétesse prostituée, venant d'une féministe canadienne c'est quelque chose risqué. D'ailleurs, elle en est consciente, elle en parle beaucoup, on la sent embarrassée.

Ce qui m'a davantage plu c'est sa préface à "Chair vive", puisque Nancy Huston préface le recueil de poésie et, là, elle s'efface complètement. Elle est bien meilleure parce qu'elle ne s'incruste jamais. Mais dans son essai, elle se compare en permanence à "Gris", c'est un peu gênant, avec notamment un selfie par page à côté de son idole…"

Elle pouvait écrire un essai passionnant sur cette poétesse sans forcément se mettre en scène tout le temps et se comparer tout le temps à elle

Patricia Martin touchée par cet hommage de Nancy Huston à Grisélidis Réal

Patricia Martin a ressenti la même intimidation que lors de sa lecture du livre de Chloé Delaume, "Sororité". Elle trouve très fort "cette filiation de ressemblances et de coïncidences qu'elle dresse entre les femmes et qu'elle a raison de mettre en avant en confiant des choses d'elle-même, comme lorsqu'elle raconte les dizaines de fois où elle s'était imaginé se jeter par la fenêtre avec une éponge spontex et du liquide pour faire croire à un accident…

Il y a ce passage poignant qui m'a absolument estomaquée, au cours duquel elle pleure en recopiant des phrases de Grisélidis Réal sur sa mère. Elle parvient à tel niveau d'incandescence en évoquant ses poèmes !"

Le livre est absolument à la hauteur de ce bras d'honneur que Grisélidis Réal a fait à la vie et aussi à sa mère.

Arnaud Viviant applaudit "un livre courageux" et une "Nancy Huston étonnante"

Il souligne que "c'est un livre courageux de manière générale et au sein même du féminisme. Mona Chollet, icône du néo féminisme, disait elle aussi qu'elle avait beaucoup admiré Grisélidis Réal, jusqu'à un certain point puisque désormais elle défend le courant abolitionniste qui réclame l'abolition de la prostitution.

Il y a toujours chez Grisélidis Réal une apologie de la prostitution. Elle a combattu politiquement avec les travailleuses du sexe dans les années 1970. Mais c'est elle-même qui s'est déclarée courtisane et, aujourd'hui, elle est devenue une légende en Suisse. Ce qui est formidable, c'est que Grisélidis Réal a toujours trouvé des personnes pour revendiquer cette figure qu'elle incarne".

C'est une Nancy Huston à l'étonnement de tout le monde

Elisabeth Philippe saisie par la nuance avec laquelle l'auteure relate le destin de Grisélidis Réal

"Un livre plutôt bienvenu" selon la critique de "L'Obs", qui salue toute la subtilité et la nuance littéraire dont l'auteure fait preuve pour raconter la vie "d'une prostituée totalement romanesque, qui a eu des amants afro américains, qui a été battue, qui a fait de la prison parce que, par amour pour l'un de ses amants, elle s'est transformée en dealeuse, qui a eu quatre enfants de trois pères différents, qui a été en prison… À chaque fois qu'elle s'est retrouvée enfermée, Grisélidis Réal a réussi à écrire de la poésie.

Cette espèce de parallèle que Huston trace avec le destin de Grisélidis Réal permet de dessiner un portrait d'elle en clair obscur, car c'était quelqu'un de très radical. Nancy Huston réussit à installer une vraie nuance, quand bien même son livre est plein de verve, porté par la rage de Grisélidis Réal, porté aussi par un sujet aussi polémique et compliqué que la prostitution. Tout cela elle arrive à l'aborder avec énormément de nuances, de complexité sans jamais trancher. Elle se questionne et en parle de façon très intelligente".

