Réintégration des athlètes russes : pourquoi la recommandation du CIO fait polémique ?

Le Comité International Olympique (CIO) a recommandé mardi la réintégration des sportifs russes et bélarusses aux compétitions internationales, avec des critères précis : sous bannière neutre et "à titre individuel", à condition qu'ils n'aient pas activement soutenu la guerre en Ukraine. Cette recommandation aux fédérations internationales des disciplines olympiques - réelles décisionnaires - a outré une partie du monde sportif occidental, qui évoque "un jour de honte" pour le CIO et "une gifle aux sportifs ukrainiens".

"Une trahison du véritable esprit du sport" pour plusieurs dirigeants occidentaux

Pour plusieurs soutiens occidentaux de l'Ukraine, dont l'Allemagne, la Pologne et la République Tchèque, cette décision ne passe pas. La ministre allemande des Sports a estimé que le retour de ces athlètes, bannis des compétitions internationales depuis le début de l'offensive russe en février 2022, était "une gifle aux sportifs ukrainiens". "Le sport international doit condamner en toute clarté la guerre d'agression brutale menée par la Russie. Cela ne peut se faire qu'en excluant complètement les athlètes russes et bélarusses , a jugé dans un communiqué Nancy Faeser. Le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavsky s'est lui dit "déçu par la recommandation du CIO" sur son compte Twitter.

Publicité

Côté polonais, il s'agit d' "un scandale et [d'] une trahison du véritable esprit du sport", a écrit le Premier ministre Mateusz Morawiecki sur Twitter . "Que s'est-il passé de positif du côté de la Russie pour que ses sportifs participent à des compétitions!! Depuis Boutcha, Irpin, Gostomel !! Depuis les bombardements quotidiens des sites civils!! C'est un jour de honte pour le CIO!! ", a renchérit sur le réseau social un vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Piotr Wawrzyk.

Une recommandation "discriminatoire" pour le comité olympique russe

Cette recommandation du CIO n'a pas non plus plu au comité olympique russe. Son président, Stanislav Pozdniakov, qui avait réclamé une réintégration sans conditions des athlètes de son pays, a dénoncé des critères "inacceptables" et "discriminatoires ". Le Kremlin a dit mercredi vouloir " défendre les intérêts " des athlètes russes " de toutes les manières possibles " et a annoncé poursuivre " les contacts avec le CIO pour protéger [leurs] intérêts ".

Le CIO défend le "refus de toute ingérence politique dans le sport"

L'exécutif du CIO suggère de maintenir l'exclusion de toutes les équipes russes et bélarusses et de limiter le retour en compétition aux sportifs "détenteurs d'un passeport russe ou bélarusse" s'ils concourent à titre "individuel" et sous bannière neutre, respectent les réglementations antidopage et ne soutiennent "pas activement" la guerre en Ukraine, un critère qui s'annonce délicat à apprécier. Il recommande également que cette mesure de réintégration "puisse être révoquée à la discrétion de la fédération" internationale concernée, pour chaque discipline.

Selon Thomas Bach, le président de l'institution, la participation des Russes et Bélarusses au circuit professionnel de tennis ou de cyclisme montre que réintégration "fonctionne déjà", y compris lorsqu'ils doivent affronter des adversaires ukrainiens. Il s'est surtout appuyé sur deux principes martelés depuis plusieurs mois : "le refus de toute ingérence politique dans le sport" et "la non-discrimination de tout athlète", qui empêche selon le CIO d'exclure les Russes et Bélarusses sur la seule base de leur passeport.

La réintégration pour les JO de Paris 2024 en suspend

La commission exécutive du CIO s'est par ailleurs gardée de se prononcer sur la réintégration des athlètes de nationalité russe ou biélorusse pour les JO 2024 à Paris. Elle prendra la décision "au moment approprié, à son entière discrétion, et sans être lié par les résultats de compétitions qualificative", a poursuivit Thomas Bach. L'Ukraine s'est dite satisfaite du "report" de cette décision, le ministre ukrainien des Sports ajoutant vouloir "travailler" pour qu'aucun athlète "patriotique" russe "ne puisse entrer dans les arènes sportives internationales".

Le 10 mars, la fédération internationale d'escrime a été la première d'une discipline olympique à annoncer réintégrer les sportifs russes et bélarusses (à partir d'avril). La Fédération ukrainienne d'escrime a rétorqué qu'elle boycotterait toute compétition dans laquelle des sportifs russes et bélarusses seraient engagés. Ce boycott pourrait s'étendre à l'ensemble des disciplines lors des Jeux de Paris 2024, en fonction de la décision du CIO. Surtout, la Pologne et les pays baltes pourraient suivre la décision ukrainienne.

Le patron du comité d'organisation des Jeux européens qui auront lieu cet été à Cracovie (Pologne), a de son côté déjà prévenu que la Russie et le Belarus ne pourraient pas participer à ce rendez-vous qui réunit 18 disciplines olympiques du 21 juin au 2 juillet.