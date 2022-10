"Remplacer les salariés par des auto-entrepreneurs" : les livreurs Just Eat en grève contre un plan social

Ce samedi, dans plus d'une vingtaines de villes françaises, de Paris à Tours en passant par Strasbourg, la majorité des livreurs à domicile Just Eat ne prendront pas de commandes. À l'appel des syndicats FO et CGT, ils sont en grève pour protester contre le plan social de l'entreprise néerlandaise annoncé en milieu d'année. Des négociations doivent commencer lundi 24 octobre avec le groupe qui prévoit de licencier ses livreurs en CDI dans 26 villes françaises, toutes celles qui emploient des livreurs en CDI, excepté en région parisienne. Près de 400 emplois sont menacés.

La direction de Just Eat se justifie en évoquant "une dynamique de marché difficile en France". Mais selon les syndicats, pour l'entreprise qui s'était vantée d'offrir de meilleures conditions de travail à ses livreurs que ses concurrentes en 2021, c'est surtout un triste retour en arrière, synonyme de précarisation.

Publicité

Un retour en arrière pour certains grévistes

Ce samedi à Lyon, le livreur et délégué CGT Ludovic Riou ne travaille pas. Il est en grève et l'assure, ce plan de licenciement n'est qu'un prétexte : "La volonté de l'employeur, ici, elle est très claire, c'est de remplacer des livreurs salariés par des auto-entrepreneurs . Avec l'absence des congés payés, l'absence d'une rémunération minimum, de droit syndical, etc." L'année dernière, dans le secteur très concurrentiel des livraisons à domicile, Just Eat annonçait fièrement qu'elle allait embaucher 4.500 livreurs CDI. Un peu plus d'un an plus tard, si ce plan social va au bout, il en restera quelques centaines en région parisienne. Alors, pas question d'accepter ce plan pour la CGT qui demande un maintien des CDI "pour les livreurs qui le souhaitent".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour Ludovic, l'entreprise ne fait pas qu'un choix économique. Pour lui, c'est également politique. "L'entreprise choisit de repasser à un modèle d'auto-entrepreneur qui vient attaquer la société, et ce sont les conditions de travail de plusieurs centaines de personnes qui sont dégradées."

"Ils se sont fait manger par Uber et Deliveroo"

Christopher livre les bordelais depuis plus d'un an. Lui aussi considère que, Just Eat a plié face aux géants du secteur en changeant, déjà, son modèle économique. "Je suis un peu frustré, parce qu'ils n'ont pas assez insisté sur le fait qu'ils aient du salariat. Ils se sont fait manger par Uber et Deliveroo quoi", déplore-t-il. Avant d'ajouter : "Ils disent qu'ils ne sont pas rentables, alors qu'à priori, les chiffres prouvent un peu le contraire." Des chiffres sur la situation économique de l'entreprise que les syndicats demandent à consulter pour connaître la situation précise dans laquelle se trouve leur employeur.

Du côté du syndicat Force Ouvrière, on prépare les négociations qui débutent lundi, pour que les livreurs licenciés partent avec le maximum. "La délégation FO demande des mesures à la hauteur de la souffrance qu'on enduré les salariés", explique un tract imprimé pour l'occasion. Parmi les revendications : "Un congé de reclassement de 15 mois avec 100% du salaire brut", "une indemnité de licenciement de 7 mois de salaires", ou encore "une aide à la reconversion professionnelle de 15.000 euros".

"Les conditions de travail ne cessent de se dégrader : plutôt que d'investir, la direction préfère saborder le navire (...), alors que plus de 300 salariés sont menacés. Pendant ce temps, les pressions sur les livreurs et licenciements abusifs se multiplient", précisent également la CGT et FO dans un communiqué commun. Ils assurent d'ailleurs que plus d'une centaine de livreurs ont déjà démissionné sous la pression.

L'entreprise a assuré dans un communiqué transmis à l'AFP que "Just Eat était très prudent quant à l'impact de ce plan social sur (ses) salariés" et affirme qu'elle "souhaite fournir un soutien individuel" à chacun.