Rencontre avec Darmanin : les syndicats de policiers satisfaits, la justice inquiète, la gauche indignée

"Moins de 5 %" des policiers se sont "mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller au travail", mais ces 5 % ont suffi pour convaincre Gérald Darmanin de rencontrer en urgence les syndicats de policiers jeudi soir, afin de les rassurer, de leur assurer son soutien, et d'envisager très sérieusement de donner suite à presque toutes leurs revendications. "Le ministre s'est dit ouvert à des chantiers importants", s'est ainsi réjoui David Le Bars, secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale, à la sortie de la réunion.

Dès le début de la réunion, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur : ici, il n'y aurait aucune critique de la police ou du mouvement, mais un soutien inconditionnel de leur ministre. "On les insulte, on les vilipende et se rajoutent à cette fatigue une émotion, une colère, et pour beaucoup d'entre eux une tristesse de ces procès d'intention, ces procès médiatiques", avait regretté le ministre de l'Intérieur avant même cette rencontre.

Dénonçant même une forme de "présomption de culpabilité" envers les policiers, notamment après la mort de Nahel à Nanterre fin juin et les graves violences subies par Hedi à Marseille début juillet, le ministre avait estimé : "Les policiers ne réclament pas l’impunité, ils réclament le respect, ils ne réclament pas d’être au-dessus des lois, ils réclament de ne pas être en-dessous des lois."

Réflexion pour "exclure" les policiers de la détention provisoire

Ainsi Gérald Darmanin reprend non seulement les termes, mais aussi les propositions des syndicats. En premier lieu, il leur a promis de renforcer le cadre de la protection fonctionnelle, qui permet aux policiers d'être protégés par leur administration en cas d'agression ou de poursuite en justice en raison de leur activité professionnelle. "Ça change la prise en charge juridique des agents, ça change leur prise en charge de salaire lorsqu'ils sont suspendus, ça change leur accompagnement lorsqu'ils sont blessés", explique à la sortie de la réunion Gregory Joron, secrétaire Général d'Unité SGP Police-FO. Mi-septembre, un bureau devrait ainsi être directement dédié à la protection fonctionnelle au ministère de l'Intérieur.

Sur la question de la détention provisoire des policiers, à l'origine de la grogne dans les forces de l'ordre, le ministre ne s'engage sur rien mais s'est dit tout à fait ouvert à des pistes de réflexion, y compris pour modifier le Code de procédure pénale en leur faveur. "Il ne voit pas d'inconvénient à travailler sur une évolution de l'article 144 sur la détention provisoire , afin que les forces de l'ordre soient exclues de ce dispositif dans l'exercice de leurs missions", assure Fabien Vanhemelryck, secrétaire général d'Alliance, qui salue un ministre "qui montre qu'il est encore proche de ses troupes, qu'il est prêt à évoluer et même à légiférer, donc la balle est dans son camp afin qu'on puisse avancer".

Des magistrats dénoncent une "dégradation de l'État de droit"

Si le ministre de l'Intérieur semble avoir regagné l'amour de ses troupes (ou en tout cas de leurs syndicats), il a prolongé l'indignation des magistrats, déjà largement alimentée par les déclarations du DGPN, Frédérix Veaux, patron de la police nationale, et celles du préfet de police de Paris Laurent Nuñez. Le premier avait notamment estimé "qu'un policier n'a pas sa place en prison", même pour une détention provisoire et "même s’il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail".

Inadmissible, pour la Conférence nationale et des premiers présidents et la Conférence nationale des procureurs généraux, qui écrit ce vendredi dans un communiqué : "La remise en cause par le ministre de l'Intérieur de l'application de la loi pénale par les magistrats, évoquant un non-respect de la présomption d'innocence et donc du principe d'impartialité s'agissant des policiers, constitue une critique directe des décisions de justice." Les magistrats rappellent que dans l'affaire de Marseille, on parle de faits particulièrement graves, pour lesquels les quatre policiers mis en examen "encourent une peine de dix ans d'emprisonnement, voire une peine criminelle".

"Les décisions de placement en détention provisoire, à Nanterre ou à Marseille, l'ont été sur réquisitions du ministère public, et sur décision d'un juge des libertés et de la détention, saisi par un juge d'instruction", ajoutent-ils. Autant de magistrats différents qui ont estimé avoir suffisamment d'éléments pour justifier le placement en détention provisoire de deux policiers, l'un dans l'affaire Nahel, l'autre dans l'affaire Hedi. "La remise en cause publique de ces décisions par le ministre de l'Intérieur lui-même ne peut que renforcer l'inquiétude des magistrats quant à la dégradation de l'État de droit", ajoute les magistrats, qui disent craindre également "une radicalisation des positions parmi les fonctionnaires de police".

En début de semaine, le Conseil supérieur de la magistrature s'était déjà fendu d'un communiqué pour rappeler que "l'autorité judiciaire est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire" et réclamer que la justice puisse continuer à faire son travail "à l'abri de toutes pressions, en toute indépendance et en toute impartialité".

Le PS demande la démission des trois "premiers flics de France"

Les propos de Gérald Darmanin ont aussi provoqué une tempête politique parmi l'opposition de gauche. Olivier Faure estime ainsi que le ministre doit présenter sa démission, après avoir "défié la République" en apportant son soutien au DGPN "malgré le risque de sédition".

Il dénonce "un triumvirat constitué par le ministre de l'Intérieur, par le DGPN et par le préfet de police de Paris qui tous les trois défient les règles républicaines, les grands principes qui nous régissent, l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, l'égalité des citoyens devant la loi" et estime que Gérald Darmanin lui-même "continue à défier à la fois le président de la République mais aussi la République". Cette semaine, le président de la République (tout comme son garde des Sceaux) avait tenu à rappeler les principes républicain, notamment le fait que "nul en République n'est au-dessus de la loi", même s'il comprenait "l'émotion" des policiers.

Même indignation du côté de la France insoumise, dont la députée européenne Manon Aubry qui estime que "la seule chose dont Gérald Darmanin devrait à présent s'honorer, c'est sa démission". "Le message de Darmanin aux policiers est clair : nous avons peur de vous. C'est nous qui sommes à vos ordres et pas l'inverse", a ajouté la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot.