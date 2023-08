Rencontres de Saint-Denis : quelles propositions les chefs de partis ont-ils dans leurs bagages ?

Emmanuel Macron organise son "initiative politique d'ampleur", ce mercredi, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Lors de ces "rencontres de Saint-Denis", onze responsables de partis politiques vont échanger tout l'après-midi autour de trois thèmes : les relations internationales et la place de la France dans le monde ; les institutions ; "comment faire nation" et l'autorité de l'État. L'objectif étant, pour le chef de l'État, de parvenir à des compromis pour bâtir des textes législatifs et potentiellement aboutir à un référendum.

Chacun des chefs de parti est invité à venir avec des propositions. Sans surprise, la gauche entend défendre des mesures sociales quand la droite et l'extrême droite vont militer pour un référendum sur l'immigration.

La Nupes: des mesures sociales pour faire face à l'inflation

Les partis de la Nupes disent accepter de participer à ces échanges uniquement pour "porter des propositions dans l'intérêt du peuple", notamment les difficultés de recrutement dans l'Éducation nationale, l'augmentation du prix des fournitures scolaires, le coût de la vie étudiante, le prix de l'électricité, du carburant et l'inflation sur les produits alimentaires.

L'écologie sera également abordée. Elle "n'est pas été mentionnée une seule fois dans ce courrier [l'invitation d'Emmanuel Macron, NDLR], ce qui nous préoccupe beaucoup", a soulevé Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV. "Et puis les questions sociales ont aussi une place très faible. On a bien compris que si nous ne le faisons pas, personne le fera à notre place."

Enfin, les partis de gauche réclament un référendum sur la réforme des retraites, "le seul projet de référendum qu'attendent les Françaises et les Français", selon eux.

Les Républicains : un référendum sur l'immigration

Le patron des Républicains Éric Ciotti compte lui réitérer une proposition clivante : soumettre au vote des Français une révision majeure de la constitution qui permettrait d'organiser ensuite un référendum sur l'immigration et de réformer en profondeur les conditions d'accès au droit d'asile et à la nationalité française. "Nous devons redonner sans délai la parole au peuple par le référendum !", a proclamé le numéro un du parti Les Républicains lors de sa rentrée politique dimanche dernier au Cannet.

Il s'agirait alors d'un référendum direct, sur la proposition de loi constitutionnelle déposée par les LR au printemps, avec une seule question et non un "préférendum", qui permet de poser plusieurs questions aux Français, comme évoqué par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. "Ce que je crains, c'est que le recours à des questions à choix multiples vise à exonérer le chef de l'État de toute responsabilité, or je pense que la crise de la démocratie, c'est précisément parce que les Français sentent que leur vote ne sert plus à rien, qu'ils ne comptent plus pour rien et que les élus s'exonèrent de toute responsabilité", explique le patron du groupe au sénat, Bruno Retailleau.

Ce mercredi, Éric Ciotti demandera aussi le renforcement de la sécurité et de la justice, la suppression de tous les "droits pour les clandestins", l'uniforme obligatoire à l'école et au collège ou encore la suppression des allocations pour "les parents ayant manqué à leurs devoirs".

Le RN : l'immigration, la sécurité, l'école

Dans sa lettre à Emmanuel Macron, Jordan Bardella dit vouloir mettre l'accent sur "trois grands piliers : la politique d’immigration et la sécurité des Français, le pouvoir d’achat et la compétitivité, et enfin l’école de la République".

Il souhaite que les Français soient consultés "sur notre politique migratoire" le 9 juin 2024, en même temps que les élections européennes. "Il ne saurait y avoir de sursaut national et républicain sans une prise de conscience des dangers d’une immigration de peuplement et sans un changement complet de cette politique, vers plus de fermeté, d’exigence et de maîtrise", assène-t-il, assurant que ce n'est pas un sujet qui divise mais qui fait "au contraire, l’objet d’un large consensus".

Le RN propose aussi "qu'un moratoire sur toute augmentation d’impôts et de taxes soit décrété d’ici la fin de votre quinquennat" ainsi que "la baisse des factures énergétiques et des prix des carburants, la défiscalisation des hausses de salaires jusqu’à 10%, et la suppression de la CVAE pour les entreprises".

Sur l'école, il milite pour "une refonte des programmes scolaires" en mettant l’accent sur les apprentissages fondamentaux - langue française, sciences et "histoire de la Nation" -, pour une revalorisation du salaire des enseignants, pour la "revalorisation des métiers manuels" ou encore pour "la fin du collège unique".

Le Parti radical : une réforme institutionnelle et territoriale

Pour ce qui est de la majorité, Emmanuel Macron devait dîner mercredi soir avec les principaux responsables des partis, dont le chef de Renaissance Stéphane Séjourné et le président du Modem François Bayrou, selon des sources proches de l'exécutif. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, était également convié, selon le journal Le Parisien.

Le Parti radical, de son côté, sera représenté mercredi par son président Laurent Hénart. Il militera pour une dizaine de mesures visant à "mener le chantier de la réforme institutionnelle et territoriale". Il s'agit notamment d'instaurer le septennat non renouvelable, la proportionnelle pour les élections législatives ou encore une décentralisation et une déconcentration des services de l'État.

Pour "assurer la cohésion de la Nation", le Parti radical va aussi proposer "une réserve citoyenne obligatoire ayant pour finalité de préparer tous nos concitoyens à la gestion des crises de 'haute intensité à venir" ou encore un "soutien à l’instauration d’un revenu universel et à un nouveau modèle d’organisation du temps de travail".