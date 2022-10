Rendez-vous au cinéma ! Journée spéciale mercredi 12 octobre 2022

Le cinéma français est inquiet pour son avenir.

France Inter qui aime et soutient le cinéma depuis toujours, prend part à cette inquiétude et propose une journée pour donner la parole aux acteurs, producteurs, distributeurs, réalisateurs, … et inciter vivement les auditeurs à aller au cinéma.

Au programme :

► 7h00 ▪ Le 7/9.30 ▪ Nicolas Demorand et Léa Salamé

7h50 – L’invité de Léa Salamé : Jamel Debouzze

: 8h20 – Le grand entretien du 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé avec les auditeurs : une table ronde cinéma

et avec les : 9h05 - Le Mag de la Matinale #MagMa ▪ Sonia Devillers avec Thierry Frémaux

► 9h30 ▪ Totémic ▪ Rebecca Manzoni avec Sylvie Testud

► 10h00 ▪ Grand bien vous fasse ! ▪ Ali Rebeihi

Comment donner le goût du cinéma aux enfants et aux ados ? Avec Delphine Lizot, coordinatrice nationale des dispositifs éducation au cinéma pour l’Association « Passeurs d'images », Carole Desbarat, enseignante et essayiste, a dirigé les études à « La Fémis » puis créé le pôle communication à l’ENS Ulm, Guillemette Odicino, journaliste, critique et cheffe de la rubrique « Cinéma » à Télérama, Sylvie Chokron, neuropsychologue et Directrice de recherches au CNRS.

► 11h00 ▪ La bande originale ▪ Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi

Rebecca Marder et Olivier Dahan pour "Simone - Le voyage du siècle " et la spécialiste Dominique Missika, éditrice, journaliste et historienne, auteure de "Simone Veil. La cause des femmes et des enfants" (Seuil).

► 13h00 ▪ Le 13/14 ▪ Bruno Duvic

Aline Rolland, gestionnaire du cinéma d’arts et d’essais le Caméo à Nancy et Richard Patry, président de la Fédération Nationale des Cinémas Français

► 15h00 ▪ Affaires sensibles ▪ Fabrice Drouelle

La Nouvelle Vague. Une jeunesse cinématographique avec Michel Guerrin, journaliste Culture au Monde et Stéphane Robelin, réalisateur

► 16h00 ▪ Zoom Zoom Zen ▪ Matthieu Noël

« Female gaze », le regard féminin au cinéma avec Marie-Ange Luciani, productrice et Audrey Diwan, réalisatrice

► 19h20 – Le téléphone sonne ▪ Fabienne Sintes

Pourquoi n'allez-vous plus au cinéma ? Avec Marc Missonnier, producteur de films et séries (Moana Films) et Vice-président de l'UPC (Union des producteurs de films), Priscilla Gessati, co-directrice du cinéma L'Entrepôt dans le XIVe à Paris et Julien Marcel, Directeur général d'Allo Ciné et de Box-Office, la division cinéma de Webedia, Grégory Gajos, distributeur chez Ad Vitam, membre du collectif à l'appel aux états généraux du cinéma et Alexis Demeyer, journaliste du service culture de France Inter.