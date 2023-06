"Renfield" de Chris McKay ou cet énième navet dans la filmographie de Nicolas Cage ?

Ouvertement inspiré du "Dracula" de Bram Stoker, Nicholas Hoult incarne l'avocat londonien Renfield et Nicolas Cage, le comte Dracula, dont Redfield va devenir, en échange de l'immortalité, le serviteur, le fournisseur de chair fraîche et de sang humain. Les deux s'installent à La Nouvelle-Orléans où Renfield rencontre une policière à la fois intrépide et tout à fait improbable et qui s'inscrit dans un groupe de soutien aux victimes de pervers narcissiques.

Un film qui n'a aucun intérêt selon Pierre Murat

Si le critique pour Télérama reconnaît qu'il y a de l'humour, ce n'est pas drôle pour autant et surtout sans aucun intérêt : "C'est un film totalement inutile. J'adore les grands cabots et je suis servi parce qu'il y a Nicolas Cage, mais il en fait tellement des tonnes que ça en devient amusant. Sans compter un scénario qui fait que Dracula s'associe à un cartel de drogue pour asseoir sa puissance…"

Nicolas Schaller déplore un film qui ajoute du rien au vide Hollywoodien actuel

S'il admet que l'idée de départ est amusante, enthousiasmante, Nicolas a vite déchanté : "C'est un film qui ajoute du rien au vide dans lequel patauge Hollywood en ce moment. Tout est écrasé par une espèce d'ultra violence gore qui est devenue une banalité dans ce style de films-là. On a une réalisation complètement publicitaire et une espèce de formatage très consensuel sous couvert d'ironie pop qui devient insupportable".

Jean-Marc Lalanne : "un film disgracieux qui n'est pas drôle"

"Un film qui veut raviver l'esprit du cinéma de Kung-Fu comedy, mais en vain selon le critique des Inrockuptibles : "Une prétention à mélanger la farce avec les arts martiaux, mais en beaucoup moins réussi. Le film est assez disgracieux et pas très drôle. Quant aux scènes gores, elles sont ce qu'il y a de plus rigolo dans le film".

Si Ariane Allard l'a trouvé nul, elle a laisser échapper quelques rires

Un pop corn movie où personne se prend au sérieux selon la journaliste de Causette : C'est un film bâclé, brouillon, mais je me suis surprise à sourire deux ou trois fois. Je me demande quand même pourquoi ce film est sorti en salles et pourquoi pas directement sur les plateformes".

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Renfield" de Chris McKay 3 min France Inter

