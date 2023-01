Rénovation énergétique : la région Ile-de-France délaisse-t-elle les copropriétés au pire moment ?

Voilà une décision annoncée avant les fêtes de Noël qui n'a pas fait grand bruit, mais qui semble avoir du mal à passer auprès du tissu associatif et de certains élus parisiens, qui dénoncent un "signal catastrophique et absurde". Dans un communiqué publié le 15 décembre, la première région de France explique "recentrer" l'activité jusqu'ici menée par la société Ile-de-France Énergies sur "les bâtiments tertiaires", et avoir pour cela acté le rapprochement avec une société foncière spécialisée dans l'immobilier de bureaux en grande et moyenne couronne. Justification principale : le caractère déficitaire depuis 10 ans de l'accompagnement des copropriétés en Ile-de-France.

Accompagnement de A à Z

Pour mesurer ce qu'implique ce changement de cap, il faut comprendre le rôle joué par la société d'économie-mixte Ile-de-France Énergies. "Nous sommes un outil unique au niveau régional et une source d'inspiration pour d'autres territoires", détaille Raphaël Claustre jusqu'ici à la tête de la SEM. Une entité public/privé de référence, capable d'accompagner les copropriétés de A à Z, sur des dossiers de travaux de rénovation aussi explosifs que techniques : expertises, enquêtes sociales, recherches de subventions, mais aussi services bancaires.

Et pourtant, Raphaël Claustre vient d'annoncer sa démission : "Ce désengagement de la région a été une surprise importante, notamment parce que les besoins sont énormes sur le parc de logements, et que les objectifs fixés par la loi doivent être atteints. Même si le déficit réel, tous les voyants étaient au vert, à court terme. Il faut dire que la crise sanitaire nous a fait perdre un an, voire deux, sur les travaux de rénovation thermique. Et puis il y a forcément un décalage concernant le financement puisque ces projets mettent des années à se concrétiser. Mais les chiffres étaient clairement à la hausse."

"Faute politique et faute pour les générations futures"

La montée en puissance était effectivement enfin là, avec 3000 dossiers en cours. D'où l'incompréhension et la colère des associations, du réseau Action Climat à la Fondation Abbé Pierre, dont Manuel Domergue fait partie : "C'est une faute politique et une faute pour les générations futures. Sans un tel acteur, beaucoup de copropriétés n'iront pas au bout de ces démarches. D'autant que ces sujets divisent énormément dans chaque immeuble. En fait, c'est difficile d'imaginer une décision plus bête que celle-ci, au regard de tous les enjeux sociaux, environnementaux et de précarité énergétique qui sont juste devant nous. Je ne sais comment Valérie Pécresse décide des choses, mais j'ose espérer qu'elle est au courant de ce que ça veut dire."

Contacté, l'entourage de Valérie Pécresse assure qu'Ile de France Énergies est loin d'être l'outil le plus adapté pour ce défi. Cette activité "n'a jamais réussi à être bénéficiaire et est restée dans le rouge alors qu'elle a été recapitalisée", explique-t-on. Les projets en cours seront terminés, précise-t-on, et des moyens importants restent engagés par la région pour l'éradication des passoires thermiques.