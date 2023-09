Rentrée 2023 : Quelles bandes dessinées lire ?

DES NOUVEAUTÉS ACCROCHEUSES

« Le grand Incident », une vraie réjouissance

Cette fable qui se déroule dans le musée du Louvre, qui dénonce en finesse et avec humour le harcèlement de rue et la sexualisation du corps féminin dans l’histoire de l’art. Drôle et enlevé.

Le grand incident par Zelba est paru chez Futuropolis

« Chumbo », histoire brésilienne

Matthias Lehmann publie un roman graphique basé sur son histoire personnelle : la chronique d’une famille au Brésil sur soixante ans. Un récit qui permet d’appréhender l’histoire et la culture du plus grand pays d'Amérique latine au XXe siècle.

Chumbo par Matthias Lehmann est paru chez Casterman

« Dali », une bio vivante du maître

Le duo talentueux d’auteurs de « Pablo », la biographie en cinq volumes de Pablo Picasso, récidive avec un autre peintre espagnol, tout aussi incroyable. Ce premier tome relate la jeunesse madrilène de Salvador Dali, quand il rencontre Luis Buñuel, Federico Garcia Lorca, et les surréalistes à son arrivée à Paris. Une époque où, déjà, sa folie transparaît.

Dali, Tome 1 : Avant Gala par Julie Birmant, et Clément Oubrerie est publié chez Dargaud

« Shiki », très prometteuse

Rosalie, jeune étudiante française fan de culture nippone décide de s’envoler pour quelques mois pour le Japon. Là, après une première expérience assez traumatisante, elle s’installe à Tokyo, et vit d’un job de serveuse. Un récit initiatique fort pour la première BD d’une jeune autrice prometteuse.

Shiki par Rosalie Stroesser est paru dans la collection Rivages graphique, chez Rivages

« Jim » : hommage au chien perdu

L’auteur des Cités obscures avec Benoît Peeters avait un magnifique flat-coated retriever qui le précédait toujours. Jim est mort en janvier 2023. Son maître lui rend un hommage sensible en noir et blanc dans lequel affleure l’émotion d’avoir perdu plus qu’un ami, une partie de lui-même. C’est fin, fort et splendide.

Jim par Shuiten est paru chez Rue de Sèvres

« Le nom de la rose » : un monument en BD

En l'an 1327, dans une abbaye bénédictine du nord de l'Italie, plusieurs moines sont retrouvés morts. Pour mettre un terme à ces inquiétantes disparitions avant l’arrivée d’une importante délégation de l’Église, le frère Guillaume de Baskerville tente de lever le voile sur ce mystère qui attise toutes les superstitions. Qu’apporter de plus au livre d’Umberto Eco après l’adaptation magistrale de Jean-Jacques Annaud avec Sean Connery au cinéma en 1986 ? Milo Manara s’est lancé dans sa vision du roman médiéval en incluant son dessin réaliste et évocateur, et l’auteur du livre avec lequel il tisse un dialogue imaginaire. Un bel hommage.

Le nom de la rose par Manara chez Glénat

« L’ombre des lumières », pas si loin des "Liaisons dangereuses"

De vraies fausses lettres qui font le récit de la vie du Chevalier Justin, Henri de Saint-Sauveur, un libertin manipulateur et joueur du XVIIIe siècle. Dans un dessin très à propos, on suit l'aristocrate dans sa quête d’une jeune innocente, et dans ses succès jusqu’à ce que le vent tourne… Cette plaisante plongée dans le siècle des lumières porte le souffle de l’aventure que l’on pressent lointaine.

L’ombre des lumières par Alain Ayroles et Richard Guérineau est paru chez Delcourt

DES SUITES QU'ON ADORE

« Jumelle » : les filles se séparent

On a suivi Florence et sa sœur depuis leur naissance. Leur relation fusionnelle les avait poussées à se définir l’une par rapport à l’autre. Florence étant « le garçon » qui protégeait Béné. La préadolescence affleurant dans ce deuxième tome, la rivalité pour les garçons apparaît, et avec elle, les complexes, la crainte de perdre sa sœur… Le réalisme des sensations de la séparation est d’une justesse incroyable. Un récit toujours aussi fort.

Jumelle, partie 2 Dépareillées de Florence Dupré la Tour est parue chez Dargaud

« Slava » : des escrocs aux chemins divergents

On avait quitté les deux bandits Lavrine et Slava, en prise avec le diabolique Troubletskoï… L’un continue sur la piste du crime, malgré sa main en moins, et l’autre hésite à revenir à son premier amour : l’art. Cette aventure russe toujours aussi trépidante, prend alors un tour inattendu… C’est vif, avec des dialogues percutants… On aime toujours autant.

Slava, Tome 2 par Pierre-Henry Gomont est paru chez Dargaud

« Le fils de pan » entre mythologie et réalité

Après le Dieu vagabond qui racontait l’errance d’Eustis en milieu urbain, voici les aventures du satyre avec un enfant. Il doit s’occuper du fils de Séléné, et de Pan, le dieu bouc… Une mission dont il aimerait se débarrasser le plus vite possible. On retrouve avec plaisir ce héros désabusé et peu conventionnel, qui évolue au milieu d'humains qui apprécient son côté décalé. Une aventure dessinée tout en finesse par Fabrizio Dori.

Le fils de pan par Fabrizio Dori est paru chez Sarbacane

DU CÔTÉ DES INDÉS

« 20 ans en mai 1871 » : souvenir pour un massacre**

Alors qu’il est responsable du massacre de 15 000 communards en mai 1871, le président Adolphe Thiers jouit d’une tombe monumentale au cimetière du Père-Lachaise à Paris. C'est trop d’honneur pour le personnage de ce livre qui avait 20 ans en 1871. Âgé, il décide de rendre un hommage très personnel… En 25 dessins muets en noir et blanc, le grand dessinateur de Paris, et grand connaisseur de la commune, Jacques Tardi ressuscite une époque et rend compte de son indignation intacte.

20 ans en mai 1871 par Jacques Tardi est publié chez Martin de Halleux

« Rosigny zoo » : danse et rébellion en banlieue

À Rosigny-sur-Seine, on se retrouve pour danser le hip-hop au patronage Saint-Joseph jusqu’au jour où le lieu de sociabilité entre jeunes est rasé par la mairie… Qu’à cela ne tienne, les amis vont se retrouver sur un terrain vague et certains vont se battre contre la municipalité… On suit l’équipe de jeunes adultes avec plaisir dans ses démêlés pour récupérer un endroit où se retrouver. C’est juste rafraîchissant, et diablement bien dessiné.

Rosigny zoo par Chloé wary chez FLBLL

« Michel et la bataille des Dombarelles » : création d’une ZAD

« Mets un caleçon, on va créer une Zad… » Michel, petit personnage rondouillard à lunettes, souvent équipé d’un casque et d'un micro, décide de s’engager contre un projet de mines de zébrium (minerai utile pour les smartphones) à côté de chez lui. Michel enrôle ses copains… Dans le même temps, son ami Victor est envoyé à l’hôpital… On aime le côté attachant de Michel, généreux, engagé dans des causes justes et parfois à contre-courant…

Michel et la bataille des Dombarelles de Pierre Maurel chez l’Employé du moi ainsi que l’intégrale des « aventures de Michel » chez le même éditeur.

« Et l’Île s’embrasa » : décolonisation de Porto-Rico

La BD la plus originale, et l'une des plus plaisantes de la rentrée. Qui raconte à base de gravures cette étape cruciale de l’histoire de l’Île caraïbe.

Et l’île s’embrasa par John Vasqyes Mejias est paru chez Ici-bas

« Le visage de Pavil » : à la rencontre de l’autre

Que se passe-t-il lorsqu’on atterrit dans une autre culture ? Lorsque son aéronef s’écrase en terre inconnue, Pavil est accueilli à Lapyoza. Là, on lui demande de participer et on se méfie de lui. Mais lui poursuit sa quête de l’île… Un dessin fort au découpage original qui pose la question de l’inconnu.

Le visage de Pavil de Jérémy Perrodeau est paru chez 2024