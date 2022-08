Rentrée de France Inter : émissions, podcast, événements... découvrez toutes les nouveautés

À quoi ressemble la radio de 2022 ? Comment donner à entendre tour à tour Angèle et Homère, Killian Mbappé et Sigmund Freud, David Bowie et Hugo Clément ?

L’expansion du numérique a profondément et durablement modifié nos habitudes. Désormais, la radio s’écoute aussi sur le téléphone et les réseaux sociaux : première radio sur le numérique et les podcasts (ne ratez pas celui de la rédaction autour du procès du 13 novembre), France Inter accélère sa présence sur le web, notamment sur TikTok dont la popularité et la créativité nous incitent à innover en permanence, avec des formats dédiés à l’information Sous les radars et à la culture.

Mais les attentes restent les mêmes : plus que jamais, notre radio continue de jouer le rôle de relais indispensable pour comprendre notre société, en sortant du studio pour rencontrer le public et enquêter sur le terrain. Cette ambition d’être au diapason de l’époque pour en donner le « la » se reflète au cœur même de notre nouvelle grille.

C’est en ce sens que la matinale de Léa Salamé et Nicolas Demorand s’agrandit pour accueillir un nouveau rendez-vous animé par Sonia Devillers : de 9h à 9h30, #MagMa, le Magazine de la Matinale, donnera la parole à ceux dont tout le monde parle et ceux qui nous parlent, stars d’un jour et engagés au long-cours, par le prisme des médias et des réseaux sociaux.

"Le 7/9.30" de Léa Salamé et Nicolas Demorand sur France Inter © Radio France

À 9h30, changement de décor mais pas de cap : l’époque sera croquée cette fois sous l’angle culturel, en compagnie de Rebecca Manzoni et de son invité du jour dans Totémic . De confidences en réflexions, musiciens, cinéastes, écrivains, danseurs ou dessinateurs seront là pour rappeler que la culture est avant tout ce qui nous rassemble.

"Totémic" de Rebecca Manzoni, du lundi au vendredi, à 9h30 sur France Inter © Radio France

Parce que le langage évolue et reflète ce que nous devenons, Matthieu Noël accueillera chaque jour à 16h un spécialiste pour décrypter un mot nouveau avec humour et pédagogie. Pouvoir d’achat, charge mentale, wokisme : d’où viennent ces mots et que signifient-ils ? Que disent-ils de nous ?

"Zoom zoom zen" de Matthieu Noël, du lundi au samedi, à 16h sur France Inter © Radio France

Pour saisir l’actuel, puisons dans l’intemporel : le samedi à 11h, votre nouveau rendez-vous sera mythologique. Pierre Judet de La Combe vous contera chaque semaine les aventures de Zeus, Apollon et les autres, et vous verrez que les dieux ont tant de choses à nous apprendre sur nous-mêmes. En fin d’après-midi, Cécile Coulon partira sur les terres des écrivains contemporains afin de révéler leurs secrets de création, puis Thomas Legrand proposera une mise en perspective historique des courants politiques.

Le dimanche à 15h, ce sera l’heure de s’allonger et de donner la parole à l’inconscient : le psychanalyste Juan David Nasio vous racontera le cas de patients venus se confier sur son divan avant un temps d’échange avec les auditeurs.

Et puisqu’un esprit sain ne se pense pas sans un corps sain, à 18h, Nathalie Iannetta vous donnera à entendre le sport dans toutes ses dimensions : résultats et commentaires sportifs, mais aussi paroles d’athlètes, enjeux économiques et mise en perspective historique.

Tous ces changements viennent enrichir l’identité de la chaîne qui se construit autour des mêmes axes essentiels, vigies de notre temps : l’exigence de l’information, la nécessité de l’humour, l’importance du débat d’idées, la parole des artistes et la place essentielle de la musique… autant d’éléments pour entendre le monde qui bouge, pour le comprendre avant de le juger, et pour continuer à l’écrire ensemble.

Avec France Inter, vous savez où vous êtes.

Les événements de la rentrée

La tournée des humoristes - On ne plaisante pas avec l’humour

Ils font rire tous les jours les auditeurs et sont en tournée dans toute la France depuis la saison 2021-2022. Cette année, la troupe de France Inter poursuit sa folle aventure avec Tanguy Pastureau, Alex Vizorek, Thomas VDB, Paul Mirabel, Frédérick Sigrist, Aymeric Lompret, Morgane Cadignan, Alexis Le Rossignol, Fanny Ruwet, Gérémy Crédeville, … et montera sur scène pour le grand plaisir des auditeurs.

Les concerts d'Inter

France Inter signe une rentrée musicale très forte avec deux concerts événements dès le mois de septembre : Arcade Fire depuis l’AccorArena à Bercy le jeudi 15/09 et Lomepal qui signe son retour avec un nouvel album, à découvrir sur la scène du Studio 104 de Radio France le vendredi 16/09.

Les conférences Inter

Après l’immense succès des précédentes conférences qui ont rassemblé déjà plus de 95 000 spectateurs, Mathieu Vidard s’intéresse cette fois à l’alimentation et ses nouveaux réseaux pour manger mieux, moins cher, tout en préservant la planète. De l’assiette à la planète, une soirée immersive à vivre et suivre au Studio 104 de Radio France et partout en France dans le réseau des salles de cinéma partenaires.

Les Odyssées, le spectacle

Le podcast de France Inter aux 21,5 millions d’écoutes est adapté sur scène à partir du 22 octobre au Théâtre Libre (à Paris). Un spectacle pour toute la famille, au Théâtre Libre du 22 octobre 2022 au 1er janvier 2023. Depuis son lancement en juin 2019, le podcast Les Odyssées , imaginé et porté par Laure Grandbesançon, à destination des 7-12 ans, rencontre un énorme succès auprès des petits et des grands avec déjà près d’une centaine d’épisodes. De l’Antiquité à nos jours, Les Odyssées, le spectacle plonge les spectateurs dans trois folles aventures, qui les conduisent du Brésil à Tahiti, en passant par Houston, la Lune, l’Égypte et le dangereux détroit de Magellan. Sur les mers, sous terre et dans l’espace, Laure Grandbesançon ne recule devant aucun danger.

Les Odyssées © Radio France

