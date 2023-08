Rentrée radio 2023 : découvrez les nouveautés de la saison sur France Inter

Quel rôle joue une radio qui réunit chaque jour 7 millions d’auditeurs ? Celui de créer un espace commun où l’information est fiable, plurielle et indépendante, où le débat nous éveille et nous élève, où la culture et les idées nous nourrissent, où l’humour dédramatise nos désaccords et où la musique nous entraine.

Cette nouvelle saison a été concoctée dans le but d’accompagner au plus près nos auditeurs fidèles et d’aller à la rencontre de ceux qui ne nous connaissent pas encore, afin de continuer à faire vivre ce lieu de confiance indispensable à la cohésion sociale et à la vitalité démocratique. En bref, par-delà les désaccords, les incompréhensions et l’inquiétude, France Inter rassemble pour continuer à avancer ensemble.

Notre nouvelle matinale est au format XXL !

Du lundi au jeudi, Nicolas Demorand sera à vos côtés de 7h à 10h pour donner la parole à ceux qui font l’actualité, rejoint par Sonia Devillers à 7h50 et Léa Salamé à partir de 8h20. Parmi les nouveaux rendez-vous de cette matinale : un espace de débat à partir de 9h05, un entretien avec des artistes et des acteurs de la société civile piloté par Léa Salamé, la découverte des talents de demain au micro de Mathilde Serrell, de la critique et de la prescription culturelle, sans oublier tous les humoristes qui, chaque jour, poseront leur regard acéré sur l’actu - personne, y compris nous-mêmes, ne sera épargné.

Du vendredi au dimanche, Ali Baddou et Marion L’Hour prendront le relai de 6h à 9h, avec toujours de l’info, du débat et de l’humour.

À 17h, autre nouveauté : Marie Misset, Maïa Mazaurette et Marine Baousson seront aux manettes de Jusqu’ici, tout va bien, une émission pour entendre ceux qui s’engagent, rire, répondre aux questions qui fâchent, et aborder tous les sujets tabous sans concession… Et attention, tout peut arriver.

Enfin, à 20h, Eva Bester reprendra le flambeau de la vie des idées et de la culture, et la navigation s’annonce prometteuse sur ce Grand Canal. La culture, nous la retrouverons aussi avec Rebecca Manzoni tous les vendredis matin dans un Totémic nouvelle version, dans la foulée et l’esprit de la matinale, avec du débat et toujours autant d’art ! Sans oublier des hors-séries exceptionnels dont elle seule a le secret. En janvier, elle prendra la suite de Jérôme Garcin à qui notre radio doit tant, pour faire vivre la critique dans Le Masque et la Plume.

Et parce que France Inter ne serait pas ce qu’elle est sans satire, Charline Vanhoenacker proposera deux nouveaux espaces de liberté – en plus de son billet hebdomadaire dans la matinale – pour parler d’actualité, de société et de politique : un nouveau rendez-vous le samedi pour un tête-à-tête avec un invité et Le Grand dimanche Soir avec toute sa troupe chaque semaine, en direct et en public, depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique ou dans une ville de France chaque mois.

Côté podcast, les nouveautés de la rentrée seront sous le signe des océans avec Guillaume Meurice et des survivants avec Daniel Fiévet. Et vous aurez le bonheur de retrouver les séries historiques de Philippe Collin – et d’en découvrir de nouvelles – désormais diffusées à l’antenne le dimanche après-midi !

Des piliers qui se réinventent, des nouvelles voix qui nous rejoignent et qui, tous, ont en commun les valeurs du service public chevillées au corps et la volonté de proposer une radio pour tous et du contenu pour chacun.

Vous êtes bien sur France Inter.

Bonne rentrée à tous !

