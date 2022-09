Rentrée scolaire : dans une vidéo TikTok, Emmanuel Macron appelle à lutter contre le harcèlement

"On ne les laissera plus faire." Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok mercredi soir, à la veille de la rentrée scolaire, Emmanuel Macron adresse un message de soutien au "million" de victimes de harcèlement scolaire et appelle à lutter contre ce fléau.

La vidéo commence par une série d'insultes et juste après, le chef de l'État prend la parole : "Ces insultes, ces menaces, ces injures, trop d'entre vous les ont entendues à l'école, les subissent au quotidien. Et quand c'est terminé à l'école, ça repart sur les réseaux sociaux."

"N'acceptez rien"

"Je ne veux pas accepter, pas plus que vous, que cette rentrée scolaire soit synonyme de calvaire", poursuit le président. Pour lutter contre ce phénomène, les personnels de l'Éducation nationale sont formés pour "détecter et accompagner", assure le président, qui rappelle également le numéro de la plateforme d'aide aux victimes de harcèlement, le 3020, et celle contre le cyberharcèlement, 3018.

Emmanuel Macron appelle surtout les victimes à briser le silence : "Le message que je veux vous passer aujourd'hui : n'acceptez rien. Le problème est du côté de ceux qui vous insultent, vous agressent, vous rendent cette vie impossible. (...) Nous ne céderons rien. (...) Je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls, je voudrais que dès que ça arrive, vous en parliez à vos parents, à vos camarades de classe, à vos professeurs... parlez-en, dénoncez-le et on ne lâchera rien face à ceux qui vous rendent la vie impossible à l'école comme sur les réseaux." Emmanuel Macron, le précise : "Parfois il faut aussi les [les agresseurs, NDLR] aider, leur expliquer."

En 12 heures, la vidéo avait déjà récolté plus de 270 000 "likes" et 10 000 commentaires.