Rentrée scolaire : de plus en plus de communes offrent les fournitures scolaires

C'est l'un des débats qui agite la pré-rentrée scolaire, alors que la hausse du coût des fournitures pour les élèves dépasse les 11% selon la confédération syndicale des familles. Faut-il instaurer la gratuité de ces fournitures ? Selon une enquête de la Confédération syndicale des familles , le coût moyen d'une liste complète de fournitures à la rentrée 2023 pour un élève en école primaire s'élève à 233 euros contre 190 euros en 2022 (+23%), 371 euros pour un collégien (+3,5%) et 427 euros pour un lycéen (+3,1%).

Il y a un an presque jour pour jour, le ministre de la Ville Olivier Klein réclamait la gratuité des fournitures scolaires dès la rentrée 2023 pour les élèves des zones éducatives prioritaires. Il a depuis quitté le gouvernement et la mesure n’a jamais vu le jour. Mais un peu partout dans le pays, plusieurs mairies ont mis en place cette mesure. Tour d’horizon.

Publicité

Marseille s'y met pour la première fois

C’est une première à Marseille, 76.000 sacs seront distribués à la rentrée . À l'intérieur : des feutres, des crayons de couleur, une gomme, des stylos, une règle, des tubes de colle, une ardoise et une trousse. À cela, s’ajoute une ramette de papier et des mouchoirs en papier. Le coût pour la municipalité : 4,9 millions d’euros, soit 65 euros par élève. "Moi, je veux que ma ville soit un bouclier, et qu’elle puisse ne pas faire de différences entre les enfants dont les parents auraient les moyens et les autres", explique à France Inter le maire socialiste Benoît Payan.

Lille, Roubaix, Arras, Liévin...

Pour la troisième rentrée consécutive, la ville de Lille (Nord) offre des fournitures aux élèves. Cette mesure concerne les enfants des écoles maternelles et primaires de Lille, Lomme et Hellemmes. Le budget consacré est de 645.00 euros, "soit une augmentation de 28.000 euros par rapport à la rentrée 2022", précise la mairie .

La mairie de Roubaix, achète également les fournitures pour les élèves des écoles de la ville. Ces fournitures leur sont ensuite distribuées gratuitement, pour la seconde année consécutive. "On a des témoignages d’enseignants qui nous disent que c’est important d’avoir les fournitures à la rentrée", affirme Dalila Chérigui, adjointe au maire chargée de l'éducation. "Les enseignants gagnent beaucoup de temps, ils ont tout le matériel nécessaire et peuvent entrer directement dans l’apprentissage." Coût de l’opération : 52 euros par élève, soit 520.000 euros. Dans la Pas-de-Calais, Arras va remettre 50 euros de fournitures scolaires aux plus de 3.000 enfants de maternelle et de primaire. Dans la ville voisine de Liévin, mesure similaire, les écoliers recevront un kit à la rentrée .

Une tradition ancrée dans certaines villes d'Ile-de-France

En Île-de-France, 3.000 kits seront distribués aux écoliers de la maternelle aux CM2 de Châtillon (Hauts-de-Seine). Une mesure qui coûte 45.000 euros à la ville, mais qui est nécessaire selon la maire NADÈGE AZZAZ. C’est une question d’équité selon l’élue, interrogé sur France 2 : "On ne stigmatise aucune famille, aucun enfant." Dans le kit, on trouve des crayons de couleurs, une équerre, des feutres, un classeur avec des pochettes en plastique et une ardoise, notamment.

La distribution de fournitures gratuites est une tradition pour des villes historiquement de gauche, comme à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). "En août, la famille reçoit un coupon de distribution qu’elle doit présenter pour retirer les fournitures scolaires", précise la mairie communiste de Fontenay-sous-Bois sur son site . À Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), depuis plus de 40 ans, la mairie offre pour chaque élève un budget , "de 35 euros pour les fournitures scolaires et 24 euros pour les livres scolaires".

Un budget "à assumer" pour les mairies

Les plus grandes villes ne sont pas les seules à sortir le chéquier. Des petites communes comme Commentry, 6.000 habitants, près de Montluçon dans l’Allier, s'investissent. À chaque rentrée, les écoliers et collégiens bénéficient de fournitures scolaires. 250 cartons sont distribués, avec tout ce qu’il faut. Grâce à la commande groupée, "le prix du kit, pour la mairie, c’est entre 25 et 35 euros, mais si les familles devaient acheter le contenu par elle-même, elles avoisineraient les 100 euros de dépense", explique le maire de la commune Sylvain Bourdier. Ils déboursent 7.500 euros. "Ce sont des choix politiques, il faut assumer", poursuit l’élu.