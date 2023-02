Repas à un euro pour tous les étudiants : à une voix près, le texte rejeté par l'Assemblée nationale

Cela s'est joué à une seule voix. L'Assemblée nationale a rejetté ce jeudi la proposition de loi socialiste qui voulait assurer un repas à un euro à tous les étudiants. Cent quatre-vingt-trois députés ont voté pour et 184 ont voté contre. Cette proposition de loi était examinée dans le cadre de la "niche parlementaire" des députés du Parti socialiste (PS), journée réservée à l'examen de leurs textes. Le camp présidentiel, hostile à cette mesure, s’est massivement mobilisé contre, et a rappelé ses troupes sur les bancs de l'Assemblée pour le vote final. Sept députés Les Républicains se sont également opposés à ce texte.

Repas réservés aux boursiers

Cette proposition de loi avait pour but de permettre à tous les étudiants, sans distinction, de profiter de repas à un euro dans les restaurants universitaires, aujourd'hui réservés aux étudiants boursiers (ils sont aujourd'hui 750 000) ou en situation de précarité . Le texte soutenu par toute la gauche, avait aussi reçu l'appui des députés du Rassemblement national.

Publicité

Cette proposition de loi était portée par Fatiha Keloua Hachi. "Le combat continu", promet-elle, après l’échec du vote. "Je suis déçue, à une voix près le repas universel à un euro était inscrit dans la loi, mais c'est surtout les étudiants qui vont être déçus aujourd'hui".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Sur Twitter, d’autres députés s’indignent de ce vote. "La majorité s'est applaudie lorsqu'elle a fait tomber cette proposition de loi juste, pour que tous les étudiants puissent manger à leur faim, je crois qu'ils ne sortent pas grandis de cet épisode", a réagi le président du groupe socialiste Boris Vallaud sur Twitter .

"Nous proposions une aide face à l'inflation et à la précarité des jeunes, la majorité et ses alliés LR s'y opposent !", regrette Mélanie Thomin. "Pour le gouvernement et les députés de droite, la précarité étudiante n'est pas un problème...", ajoute Iñaki Echaniz . "Pour que la jeunesse continue à être maltraitée et à avoir faim, vous pouvez dire merci au gouvernement et aux macronistes !", accuse la présidente du groupe La France insoumise (LFI), Mathilde Panot. "La macronie" est le "parti des riches et du mépris", assène quant à lui le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une mesure démagogique, rétorque la majorité

En face, les députés de la majorité ont critiqué une mesure "injuste", car elle aurait pu bénéficier à des étudiants de milieux aisés. Une proposition "démagogique", a ainsi fustigé l'élue Renaissance Anne Brugnera. Grâce à vous, les enfants de votre ami Bernard Arnault pourront aller au Crous et ne payer qu'un euro" , argumente Sylvain Maillard. La ministre de l’Enseignement supérieur Sylvie Retailleau s’est opposée à cette mesure, dont le coût s’élève à 90 millions d’euros.

L’élu LR Alexandre Portier avait de son côté imaginé un repas à un euro avec la condition suivante : l’engagement de "travailler deux heures par semaine au service d'une collectivité locale".

Des distributions alimentaires vitales

Selon la députée socialiste Fatiha Keloua-Hachi, qui s’appuie sur les données de l'Observatoire national de la vie étudiante, "18% des étudiants de notre pays ne mangent pas à leur faim." L'élue de Seine-Saint-Denis rappelle également ce chiffre, présent dans son texte de loi : en 2020, 43% des étudiants ont renoncé à un repas dans la journée pour raisons financières.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Actuellement, je paye mon repas 3,30 euros. Avec la proposition de loi, j’aurai pu économiser 52,90 euros en mars, le coût de ma facture d’électricité", écrit sur Twitter un étudiant , militant de la France insoumise.

Le gouvernement avait débloqué à l’automne dix millions d’euros pour financier l’aide alimentaire cet hiver. Cette somme doit permettre de financer environ 300 000 colis alimentaires par semaine En novembre dernier sur franceinfo, Dominique Marchand, le présidente du CNOUS (Centre national des œuvres universitaires et scolaires), affirmait que la fréquentation des restaurants universitaires avait augmenté de 20% en moyenne au niveau national par rapport à l’année précédent. Parmi les explications avancées : "L'attractivité du repas à un euro avec une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière."