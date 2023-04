"Reste" : le nouveau roman décalé et improbable d’Adeline Dieudonné

« Mardi 5 avril 2022, M. est là, allongé près de moi. Il est mort », M, c'était l'amant de la femme qui a écrit ces lignes. Il était dans un chalet, en secret. M. a succombé à une crise cardiaque et son épouse, évidemment, n'en sait rien. C’est à l’épouse de M. que ces lignes sont destinées et à qui la narratrice ne compte pas du tout rendre le corps de son mari.

Jean-Claude Raspiengeas : « On y retrouve sa veine fantastique sans s’éloigner du réalisme »

Le journaliste du journal La Croix a beaucoup aimé ce récit original. Écrit sous la forme d’un roman épistolaire, "Reste" d’Adeline Dieudonné est un monologue intérieur et surtout l’introspection d’une « tordue », comme elle se décrit dans le récit. Cette femme qui ne veut pas se séparer du corps de son amant et qui veut le garder auprès d'elle est une situation intéressante selon le journaliste : « C'est un vrai ressort romanesque et c'est un suspense romantique, c'est l'accomplissement ultime de l'amour fou. Cette femme fait le bilan de sa vie, des hommes qu'elle a rencontrés, des hommes qu'elle a aimés, de ses échecs, d'un viol qu'elle a subi, et la description est sobre et assez glaçante. Ce qui est fascinant dans ce livre, c'est la montée du malaise qu’elle entretient avec ce cadavre. Elle a des attentions délicates. On retrouve aussi dans ce livre d’Adeline Dieudonné la veine fantastique, sans s'éloigner du réalisme. »

Olivia de Lamberterie : « Une écriture pauvre et un récit improbable »

La journaliste du magazine Elle a quant à elle détesté ce roman : « Il y a des formules comme "Je parierais mon clito et mes tétons que cet homme ment", l'écriture est d'une très grande pauvreté. L’histoire est totalement improbable. On ne croit pas à cette voix qui est le prétexte pour raconter l'affranchissement d'une jeune femme et qui parle avec des formules définitives. Je me souviens avoir adoré un livre qui s'appelait New York Odyssée, un roman de deuil aussi, et il y avait une bande d'amis qui enterraient leur meilleur jeune ami et mettaient l'urne funéraire sur le canapé pour lui montrer le dernier épisode de sa série préférée. J'avais pleuré quand j'avais lu ça, tellement j'avais trouvé que c'était une idée forte. Mais là, dans ce livre, non. »

Arnaud Viviant : « Du romantisme à la série Z »

Arnaud Viviant a trouvé ce récit comique et décalé : « Il y a un côté qui m'a fait penser à un film de Quentin Dupieux, ça pourrait être Blanche Gardin qui jouerait très bien le rôle et je verrais bien Jean Dujardin dans le rôle du mort. J’aime beaucoup l'histoire de décomposition du cadavre. Elle continue à lui faire des petits bisous. Il y a un côté romantisme de séries Z, et on rigole beaucoup, c’est quand même plus marrant qu'autre chose. »

Patricia Martin : « On pense à "Sous le sable" de François Ozon »

Pour Patricia Martin : « C’est parfois trop improbable, notamment avec la sorcière qu'elle rencontre à un moment donné. Mais sinon, je pense que c'est surtout la description d'un état, d'une stupéfaction, d'une sidération avec ces six jours de folie. Ça m'a fait penser à Sous le sable de François Ozon, c’est une femme qui lutte de façon acharnée contre le temps pour faire revivre l'autre. J'ai trouvé qu'il y avait un côté minimaliste dans le ton qui m'a plu et aussi ce qu'elle dit sur ses anciens amours, sur la vie d'une femme seule, sur pourquoi on n'est pas en couple. Est-ce que c'est de son propre fait ou est-ce que c'est du fait de l'autre. Et puis il y a des scènes très drôles. »

Adeline Dieudonné - Reste (L'iconoclaste)