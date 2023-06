Résultats de ParcourSup : les cinq dates à avoir en tête pour la suite des admissions

Après la publication des notes de spécialité mi-avril, les élèves de terminale vont maintenant commencer à connaitre les résultats de leurs vœux d'orientation pour la rentrée prochaine. À partir de ce jeudi 1er juin, la plateforme ParcourSup publie les premiers résultats d'admission.

"Je suis certaine que je ne serai pas acceptée sur la moitié de mes vœux", prédit Sophie, une élève de terminale. Et pour cause, la jeune fille a eu un 6/20 à son épreuve de spécialité : les mathématiques. Elle a demandé une formation dans une école d'architecture et de design. Certains candidats seront admis d'office dans des formations. Pour Sophie et les autres, si ça ne passe pas, rien n'est joué à ce stade.

1er juin : les premières réponses aux vœux

À 19 heures, les 917.000 candidats à Parcoursup reçoivent leurs premières réponses. Un "oui", un "non" ou la liste d'attente pour les filières sélectives. Ainsi, pendant un mois, les élèves répondent au fur et à mesure à ce qui leur est proposé. Pour les propositions reçues le 1er et le 2 juin, il faut répondre avant le 4 juin à 23h59. Entre le 4 juin et le 6 juillet, il faut impérativement donner sa réponse dans les deux jours.

15 juin : début de la phase complémentaire

À partir de cette date, les candidats n'ayant reçu aucune proposition d'admission peuvent faire de nouveaux vœux. Cette nouvelle phase permet de postuler à dix nouvelles formations qui ont encore des places disponibles.

Du 30 juin au 3 juillet : classement des vœux

Pendant trois jours, les candidats qui n'ont pas validé de formation doivent classer par ordre de préférence les vœux en attente qu'ils souhaitent conserver.

7 juillet : fin de la phase principale

À 23h59, les candidats devront avoir accepté une proposition d'admission pour la rentrée de septembre. C'est la fin de la phase principale d'admission. Cette partie se déroule en parallèle de la phase complémentaire

12 septembre : fin de la phase complémentaire

La seconde phase de ParcourSup débutée le 15 juin s'achève pour les candidats n'ayant été reçus à aucune formation dans la phase principale. 239 bacheliers étaient sans affectation à l'issue de cette dernière phase en 2021. Ils étaient 160 l'année dernière.