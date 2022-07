Résultats définitifs du bac 2022 : 91,1% des lycéens ont obtenu leur diplôme

Les résultats définitifs sont tombés : les bacheliers sont moins nombreux cette année. Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Education , le taux de réussite aux épreuves du bac 2022 s'élève à 91,1%. Soit 2,8 points de moins qu'en 2021, session perturbée par la crise sanitaire comme en 2020.

"Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, tient à féliciter les élèves et leurs enseignants et à remercier tous les personnels ayant contribué au bon déroulement de cette session", peut-on lire dans le communiqué

664 300 bacheliers au total en 2022

Cette année, 62 100 lycéens ont passé des épreuves de rattrapage avec succès, obtenant le nombre de points manquants pour obtenir leur diplôme. Ce qui donne un total définitif de 664 300 bacheliers pour le cru 2022. Ils sont toutefois moins brillants qu'en 2021 : 58,8% d'entre eux obtiennent leur bac avec mention selon la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance (au ministère). En 2021, ils étaient 64,2%.

Avant rattrapage, les résultats provisoires dévoilés mardi montraient déjà une baisse de la réussite à cette édition 2022. 86% des 700 300 élèves qui passaient le bac avaient obtenu leur examen, soit 602 200 candidats diplômés. En 2021, 90,7% des candidats avaient obtenu le diplôme avant les rattrapages.

Dans le détail, le taux de réussite au baccalauréat général est de 96,1%, soit seulement 1,5 point de moins par rapport à 2021. Dans les filières technologique et professionnel, la baisse est un peu plus importante : 90,6% de réussite au baccalauréat technologique (-3,5 points) et 82,3% de réussite au bac pro (-4,5 points).