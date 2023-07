Résultats du bac : cette année encore, les mentions devraient pleuvoir

Les résultats du bac seront publiés ce matin entre 8h et 10h30 selon les académies. Ils sont, au total, 718 723 candidats, toutes filières confondues, à attendre avec plus ou moins de fébrilité le verdict. Mais avec la réforme du bac général et technologique, la plupart des candidats ont déjà calculé leur note et savent qu'ils auront leur diplôme, parfois même avec mention. Et cette année encore il devrait y en avoir un très grand nombre. Car l'attribution de ces récompenses honorifiques a connu une véritable inflation au cours du temps.

En 25 ans, la proportion de mentions a plus que doublé, et celle des mentions très bien a été multipliée par 13 ! L'an dernier, pour le bac 2022 , 59 % des admis ont atteint une note de 12 minimum et ont donc décroché une mention. Et 9% ont même obtenu la mention Très bien, c'est-à-dire à partir de 16 sur 20. Ils étaient respectivement 24% et 0,7% en 1997.

Accélération régulière depuis 2006

L'inflation de ces distinctions a été régulière, avec une accélération à partir de 2006, puis 2009, 2013 et 2014... et une apogée en 2020 et 2021 : près des deux tiers des bacheliers ont reçu une mention, grâce au contrôle continu, beaucoup plus favorable. Ces deux années avaient été marquées par la suppression de tout ou partie des épreuves du bac en raison du Covid. La tendance se poursuit grâce à la réforme du bac général et technologique où la part du contrôle continu est plus importante.

C'est d'ailleurs en filière générale que le nombre de lycéens récompensés est le plus élevé : 69 % des candidats l'an dernier. Avec une augmentation significative des mentions Très bien : 14% d'entre eux. En voie professionnelle, le taux de mention était de 50% environ en 2022, et 44% en filière technologique. Les mentions Très bien n'atteignent que 4% en voie professionnelle et 2% en voie technologique.

Aucune incidence sur l'orientation

Mais cette reconnaissance est surtout honorifique. Elle n'a aucun effet dans Parcoursup, sauf en cas de réorientation et pour la phase complémentaire puisque dans ces deux cas, les résultats du baccalauréat sont pris en compte. Certaines formations continuent à faciliter leur accès aux candidats avec mention "très bien", mais cela devient de plus en plus rare, à mesure qu'elles sont plus fréquentes.

Restent les avantages offerts à ces bacheliers méritants par des communes ou par des banques. Une aide au mérite de 900 euros sur l'année est également accordée par l'Etat aux étudiants boursiers qui décrochent la mention Très bien. Au-delà de ces bénéfices, les bacheliers éprouvent encore une certaine fierté personnelle à avoir réussi brillamment, même si le fait d'obtenir une mention se banalise.