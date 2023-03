Retard des secours à Sainte-Soline : l'enregistrement qui met en cause les forces de l'ordre

"C'est à l'appréciation des forces de l'ordre." L'opérateur du Samu tranche ainsi cette conversation avec un médecin, dont l'enregistrement a été révélé par le quotidien Le Monde et plusieurs autres médias mercredi, quatre jours après les affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre sur le site de la méga-bassine de Sainte-Soline.

Dès dimanche, la Ligue des droits de l'Homme dénonçait un délai d'intervention beaucoup trop long des secours : au moins une demi-heure entre le signalement de plusieurs blessés ( l'un d'eux est toujours dans le coma avec un pronostic vital engagé ) et l'arrivée des secours. "Mais ça, c'est à partir du moment où nous on est alertés", expliquait l'un des avocats de la LDH. "Ce qui veut dire que le temps pendant lequel il y a eu cet appel est encore plus long."

Publicité

Un enregistrement audio vient donc appuyer cette version. On y entend un médecin, accompagné notamment d'avocats de la LDH, appeler à nouveau le Samu pour demander une intervention dès que possible sur "la plus grosse urgence absolue, de ce que j'ai comme impression de loin". "On a eu un médecin sur place", explique l'opérateur à l'autre bout de la ligne. "Et on lui a expliqué la situation, qui est qu'on n'enverra pas d'hélico ou de moyens Smur sur place, parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer, par les forces de l'ordre."

"C'est calme depuis 30 minutes"

Dans un droit de réponse, la préfère des Deux-Sèvres Emmanuelle Dubée explique que c’est une procédure normale : "appartient aux forces de l’ordre, informées en temps réel de la situation, de définir si l’arrivée d’un véhicule de secours à un certain point est possible ou non de façon sûre pour lui". "Si les conditions de sécurité n’étaient pas réunies, [il n'est pas surprenant que] les forces de l’ordre aient pu, pour certaines géolocalisations et dans certaines périodes de temps, indiquer qu’un envoi d’ambulance n’était pas possible dans l’immédiat."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Toute la question est de savoir si cette appréciation de la dangerosité du site était juste ou non. Le médecin qu'on entend dans l'enregistrement explique ainsi que selon les observateurs de la LDH présents sur place, "c'est calme depuis 30 minutes, et il est possible d'intervenir". "Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire, le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre. Nous sommes sous un commandement qui n'est pas le nôtre", regrette alors l'opérateur du Samu. "Pour l'instant, on attend de rassembler les victimes au niveau de l'église de Sainte-Soline , ce qui est en train d'être fait avec les pompiers qui se déplacent sur site pour les ramener. Pour l’instant, pas de moyens de SMUR ou d’hélico qui peuvent se pointer sur place."

À une avocate de la LDH qui lui demande de confirmer qu'il a interdiction d'envoyer des moyens sur place, l'opérateur répond : "On n’a pas l’autorisation d’envoyer des secours sur place, parce que c’est considéré comme étant dangereux sur place. [...] Nous devons avoir nos secours en sécurité également, malheureusement on n’a pas l’autorisation de les envoyer comme ça." Il précise que "c’est pas la préfecture qui interdit l’accès, c’est le commandement sur place".

Une plainte déposée pour "tentative de meurtre" et "entrave aux secours"

Par ailleurs, l'avocate des parents de S., 32 ans et originaire de Toulouse, a confirmé à France Inter le dépôt de cette plainte , qui vise des faits de "tentative de meurtre" et "entrave aux secours". Il avait été blessé à la tête par "une grenade GM2L [de désencerclement]", selon les organisateurs. Le jeune homme souffre d'un traumatisme crânien. Des proches ont publié un communiqué pour préciser qu'il est toujours "dans le coma" , même s'il est dans un état "stable". "Son pronostic vital est toujours engagé."