Retour dans le groupe LFI : Adrien Quatennens devrait être fixé sur son sort dès mardi

Les députés insoumis devraient décider mardi si oui ou non leur collègue Adrien Quatennens peut réintégrer son groupe à l'Assemblée nationale. Le député du Nord arrive jeudi au terme de sa sanction de quatre mois d'exclusion du groupe. Décision prise après sa condamnation pour avoir giflé son ex-compagne.

Adrien Quatennens a en effet été condamné le 13 décembre dans une procédure de plaider-coupable à quatre mois de prison avec sursis pour "violences sans incapacité commises par conjoint", ainsi que pour "envoi régulier et malveillant de messages" à son épouse. Dans la foulée, il avait été suspendu pour quatre mois du groupe LFI. Il avait toutefois refusé de démissionner et avait annoncé vouloir retourner siéger à l'Assemblée . Chose faite depuis la mi-janvier, en tant que député non inscrit. Mais son éventuelle réintégration au groupe insoumis, se fait sous conditions alors que les autres partenaires de la Nupes voient ce retour d'un mauvais oeil.

Quatre députés mandatés pour auditionner Quatennens

L'identité des quatre Insoumis est tenue secrète mais on sait qu'ils ont été choisis pour leur diversité de point de vue sur le dossier. Cette audition a eu lieu ces derniers jours, sans que l'on sache exactement quand, les élus n'étant pas très enclins à parler de tout ça : "On souhaite qu'ils puissent travailler dans la plus grande sérénité et que rien ne filtre avant demain [mardi, ndlr]", explique une parlementaire à France Inter.

Mardi est en effet un jour décisif puisque ceux qui ont entendu Adrien Quatennnens vont présenter une synthèse aux 70 autres députés LFI, qui vont ensuite en discuter. Ils pourraient être amenés à voter pour réintégrer ou non l'élu du Nord mais "l'idée est de voir si on peut avoir un consensus sans vote", précise un stratège insoumis.

Juger son état d'esprit

Pour se mettre d'accord, les collègues d'Adrien Quatennens vont être attentifs à son état d'esprit. A-t-il changé de point de vue depuis sa longue interview donnée à BFMTV au lendemain de sa condamnation durant laquelle il avait maintenu "ne pas être un homme violent" et crié au "lynchage" ? Cette stratégie de communication avait été vue comme une "inversion du rapport agressée/agresseur" par quelques-uns de ses collègues. Et encore aujourd'hui, la méthode ne passe pas : "Cet entretien, c'était une connerie. J'attends de voir s'il en a pris conscience", explique un jeune député, à l'image de ce que beaucoup d'autres ont confié à France Inter.

Le retour d'Adrien Quatennens dans le groupe était aussi "conditionné à l'engagement de suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'associations féministes". Un stage qu'il a bel et bien effectué, selon un de ses proches.

Un retour contesté

Dans les rangs LFI, ce retour est donc regardé avec une certaine méfiance. Et parmi les partenaires au sein de la Nupes, cela va même encore plus loin. Plusieurs d'entre eux avaient demandé son exclusion définitive du groupe au moment de sa condamnation et tiennent la même position aujourd'hui, à commencer par la secrétaire nationale d'EELV Marine Tondelier, qui estime qu'Adrien Quatennens "ne peut pas siéger dans les rangs de la Nupes".

"Je ne considère pas que l'affaire est close", a-t-elle indiqué jeudi dernier sur franceinfo . "J'ai toujours été très claire sur ce sujet, je pense qu'il aurait dû démissionner et repasser par les urnes parce que les électeurs qui l'ont élu en juin n'avait pas cette information et que ce n'est pas une information anodine quand on sait l'état des violences conjugales en France, le nombre de femmes qui en souffrent." D'après Marine Tondelier, il y a un "désaccord" sur ce sujet "au sein-même du groupe LFI". "On n'a pas envie de travailler avec Adrien Quatennens", prévient aussi une députée écologiste.

Le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, a de son côté estimé que le retour d'Adrien Quatennens "serait une erreur", dimanche sur RTL-Le Figaro-LCI . Lui aussi interroge : "Est-ce que le meilleur juge n'est pas l'électeur lui-même ?"