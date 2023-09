Retour des maths, bac (re)remodelé, pacte enseignant... Tout ce qui change à la rentrée 2023

Rémunérations : une hausse pour tous, une autre sous conditions

Pour les enseignants, cette rentrée est celle de l'entrée en vigueur d'une hausse promis par Emmanuel Macron en avril dernier. Elle se présente en deux parties : d'abord une augmentation sans condition (le "socle") qui doit permettre à tous les enseignants de gagner au moins 2 000 euros net par mois. Gabriel Attal assure qu'"en septembre 2023, chaque enseignant gagnera 125 euros net de plus par mois qu'à la rentrée 2022".

L'autre est liée au fameux "pacte enseignant" initié par Pap Ndiaye, le prédécesseur de Gabriel Attal. Il prévoit d'accepter des missions supplémentaires facultatives (notamment le remplacement des enseignants absents, ou des heures de soutien scolaire) en échange d'une rémunération jusqu'à "1 250 € bruts par an et par mission (1 131 € nets)", selon le ministère. Un dispositif qui peine à convaincre pour l'instant, les syndicats regrettant notamment l'application d'un principe "travailler plus pour gagner plus"

Publicité

Le fameux "retour aux fondamentaux"

Dès le primaire, les enseignements devront se focaliser un peu plus sur les savoirs fondamentaux.

Au CP, "deux heures seront consacrées à l'apprentissage et la pratique de la lecture". En CM1, les élèves ayant des difficultés en lecture pourront bénéficier d'une pratique quotidienne renforcée, notamment en lisant des textes longs. En CM2, il faudra qu'ils produisent au moins un texte écrit par semaine.

Enfin, des évaluations nationales seront organisées en français et en mathématiques pour les élèves de CM1 et de 4e, afin de mieux repérer les élèves en difficulté.

En 6e, une heure de soutien en plus et l'obligation des "devoirs faits"

Cette année, tous les élèves de 6e bénéficieront d'une heure par semaine d'approfondissement en français ou en mathématique, assurée notamment par des enseignants de l'école élémentaire. Elle est introduite au détriment de la technologie, matière qui voit disparaître une heure de cours par semaine. Le dispositif "devoirs faits", qui permet aux élèves de faire leurs devoirs au collège, devient lui obligatoire pour ces mêmes élèves.

Les maths reviennent en force

Un temps portées disparues du programme obligatoire, et devenue une simple option pour les élèves, les mathématiques font leur grand retour : un enseignement des maths est réintroduit à la rentrée pour tous les lycéens en filière générale en première. Même ceux qui n'ont pas choisis cette spécialité auront une heure et demie de cours de maths par semaine.

Le bac à nouveau réformé (dans l'autre sens)

C'était l'un des points noirs de la réforme du baccalauréat mise en place par Jean-Michel Blanquer : les épreuves anticipées de spécialités, qui avaient lieu au mois de mars l'année dernière, auront lieu beaucoup plus tard cette année, au mois de juin. Le rythme mis en place jusqu'ici provoquait une démotivation générale, voire de l'absentéisme, une fois les épreuves anticipées passées, puisque beaucoup d'élèves étaient déjà fixés sur leur réussite au bac ou non à la fin du mois de mars.

Autre nouveauté du bac, une modification du grand oral, une autre nouveauté de la réforme précédente. Il incluait jusqu'ici cinq minutes d'échanges autour du projet d'orientation des élèves : minutes désormais supprimées, Gabriel Attal préférant qu'elles soient consacrées aux "savoirs" de l'élève qu'à ses objectifs.

Le bac de français voit lui son nombre de textes au programme diminuer : ils passent de 20 à 16, pour permettre de "mieux les approfondir et les préparer".

Une rémunération pour les élèves en lycée professionnel

Dès la rentrée, ces élèves toucheront désormais un peu d'argent pendant leur période de formation en entreprise, qui jusqu'ici n'était pas rémunérée. Toujours dans cette optique de mieux orienter les élèves vers des projets professionnels rapidement, les collégiens en 5e, 4e et 3e bénéficieront de "temps de découverte des métiers". Une série d'actions qui sera coordonnée par un référent "découverte des métiers" dans les différents établissements.

Haro sur l'abaya et le qamis

C'est l'annonce qui a le plus cristallisé les débats depuis quelques jours : l'interdiction par le ministère de ces longs vêtements traditionnels portés par certains élèves musulmans. Gabriel Attal estime qu'il s'agit d'une forme de prosélytisme contraire au principe de laïcité au sein de l'école. Emmanuel Macron a de son côté promis que les établissements seraient "intraitables" sur cette question. Les textes précis doivent être transmis aux chefs d'établissements, mais les élèves concernés ne pourront a priori pas assister aux cours s'ils se présentent ce lundi vêtus d'une abaya ou d'un qamis. Le ministre assure toutefois que le dirigeant de l'établissement prendra le temps de "leur expliquer le sens de la règle, pourquoi on prend cette décision, pourquoi on ne peut pas porter l'abaya ou le qamis dans l'école".

Lutte renforcée contre le harcèlement

La lutte contre le harcèlement scolaire est présenté depuis quelques mois comme une priorité nationale, après le suicide de plusieurs adolescents. Un plan interministériel est déjà prévu.

À la rentrée, une première mesure s'appliquera : un élève responsable de harcèlement scolaire pourra être transféré dans une autre école, évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime. Idem pour les auteurs de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement : ils pourront eux aussi être sanctionné.

Une campagne de prévention du papillomavirus

La France accuse un très gros retard dans la couverture vaccinale contre ce virus, avec seulement 4 adolescentes sur 10 protégées à l'âge de 16 ans, et à peine 6 % des garçons du même âge. Chaque année, 6 400 cancers causés par des papillomavirus sont recensés en France.

Cette rentrée, la vaccination à l'école va donc faire son retour, sans obligation mais avec de la pédagogie, via une campagne de sensibilisation et de prévention qui débute ce lundi, en même temps que la rentrée. Des messages d'information seront diffusés à la radio et des flyers, préparés par l'Institut national du cancer, seront distribués directement dans les collèges. Des réunions d'information pour les parents seront également organisées.