Retour du RN, ministre battue, Jadot élu à Paris... Les sept faits marquants des sénatoriales

Le Sénat, qui va demeurer à droite à l'issue du renouvellement partiel de dimanche, "continuera à être ce contre-pouvoir indispensable à la démocratie", a réagi son président, Gérard Larcher (Les Républicains), lui-même réélu dans les Yvelines et quasiment assuré d'en conserver la présidence. Les résultats des sénatoriales "conforte(nt) la majorité sénatoriale de la droite et du centre et témoigne(nt) de son ancrage territorial." A huit mois du prochain grand rendez-vous électoral des européennes, 170 des 348 sièges de sénateurs étaient à pourvoir pour six ans dans une quarantaine de départements, des Landes au Pas-de-Calais en passant par Paris, l'Île-de-France ou Mayotte. Les 178 autres le seront en 2026.

Selon Gérard Larcher, "dans un contexte politique marqué par l'absence de majorité au sein de l'Assemblée nationale, plus que jamais le Sénat incarne ce pôle de stabilité, ce point d'équilibre de la République face à la crise profonde que traverse notre pays", a-t-il estimé, alors qu'il va entamer un sixième mandat. Voici les principaux enseignements de ce scrutin, qui renouvelle la moitié du Sénat dans une indifférence quasi générale due en grande partie au suffrage universel indirect.

La droite confortée

Comme souvent, le principal changement au Sénat, c'est l'absence de changement (de majorité). Outre son président Gérard Larcher (qui entamera à 74 ans son sixième mandat dans les Yvelines, et sera très certainement reconduit à la tête de la Chambre haute le 2 octobre), les Républicains conservent 140 sénateurs, contre 145 avant ce scrutin, et 170 sièges à pourvoir au total. À noter tout de même : le fait que les élus de droite, certes toujours particulièrement nombreux, sont aussi les seuls à perdre des sièges lors de cette élection : huit de moins au total.

Le chef du groupe LR Bruno Retailleau s'est de son côté réjoui de voir dans ce scrutin un "nouvel échec du président de la République", dû selon lui à la "déconnexion du macronisme avec le terrain"

Une ministre battue, revers pour la Macronie

C'était sans doute prévisible, avec une majorité présidentielle qui paye souvent, lors des scrutins locaux, leur faible implantation locale. Dès dimanche matin, il y eu cette défaite emblématique : la seule ministre en lice, la secrétaire d'État à la Citoyenneté Sonia Backès, est battue au second tour en Nouvelle-Calédonie par l'indépendantiste Robert Xowie. Difficile de savoir si elle fera également les frais de la règle appliquée par le président de la République aux législatives, qui souhaitait voir démissionner tout représentant du gouvernement qui échoue à une élection locale... L'Élysée et Matignon restent muets sur le sujet pour l'instant. L'ancienne ministre Brigitte Bourguignon, déjà défaite aux législatives 2022, a quant à elle été battue dans le Pas-de-Calais.

Renaissance sauve les meubles en conservant le siège de Xavier Iacovelli (Hauts-de-Seine), mais pas celui de Julien Bargeton à Paris ni d'Alain Richard (Val-d'Oise).

Réunis au sein du groupe RDPI (24 élus), les macronistes risquent de voir leurs troupes diminuer. D'autant que les sièges perdus ont parfois été siphonnés par le parti d'Édouard Philippe, Horizons, qui semble étrangement profiter de la popularité de l'ancienne figure phare de la majorité présidentielle.

Horizons tire son épingle du jeu

Le parti d'Édouard Philippe profite en effet du rejet suscité par le gouvernement (et de la prise de distance habilement mise en scène par son ancien Premier ministre depuis son départ de Matignon) et récupère une poignée d'élus au Sénat.

Dans la Marne, Cédric Chevalier fait son entrée au palais du Luxembourg. Dans le Maine-et-Loire, la liste soutenue par Emmanuel Capus remporte deux des quatre sièges ouverts ; dans l'Orne, Olivier Bitz prend la place d'un sénateur LR ; en Touraine, Vincent Louault est également élu ; et Louis Vogel est de son côté élu en Seine-et-Marne,

La gauche s'en sort bien, mais divisée

Si la gauche récupère de nouveaux sièges, cela s'est fait au prix au sein des partenaires de la Nupes à l'Assemblée nationale. La France insoumise a ainsi estimé dimanche soir que la gauche aurait pu obtenir "dix sièges" de plus en misant sur l'union. "Nous étions rejetés de tout accord par les partis traditionnels de la gauche", dénonce le parti de Manuel Bompard dans un communiqué. "Le choix de la division fait par les socialistes, écologistes et communistes et l'éparpillement des listes coûtent aux composantes de la Nupes une demi-douzaine de sièges et aident à la progression de l'extrême droite au Sénat."

Dans le viseur de LFI, le socialiste Patrick Kanner, qui a organisé un accord avec les communistes et les écologistes tout en excluant les insoumis, dans une quinzaine de départements.

Jadot élu à Paris

Après 15 ans comme député européen, l'ex-candidat écologiste à la présidentielle de 2022, Yannick Jadot, fait son retour dans l'arène politique nationale en devenant sénateur de Paris, convaincu qu'il est "toujours utile à l'écologie politique et à la vie politique".

Yannick Jadot entend bien désormais faire entendre sa puissante voix à la chambre haute, notamment pour "défendre la proportionnelle" au prochain scrutin législatif ou "sur l'isolation thermique des bâtiments" qui allie "santé, pouvoir d'achat et activité économique" selon lui. "L'écologie que je veux porter, c'est une écologie qui veut convaincre ceux qui doutent, pas ceux qui sont déjà convaincus", insiste l'élu, adepte de la "culture du compromis" si chère à la chambre haute.

L'Île-de-France voit un retour de la gauche

Autre enseignement de ce scrutin : la gauche reste puissante aux alentours de la capitale. À Paris, ce sont huit sénateurs de gauche qui sont élus (sur douze sièges). Outre Yannick Jadot, l'adjoint communiste de la maire Anne Hidalgo, Ian Brossat, fait lui aussi son entrée dans la Chambre haute. La droite n'obtient que quatre sièges dans la ville, dont trois sur la liste soutenue par Rachida Dati (Catherine Dumas, Francis Szpiner, Marie-Claire Carrère-Gée), en plus de la dissidente LR Agnès Evren.

La gauche fait aussi son retour dans le département des Yvelines, avec Ghislaine Senée, ancienne maire d'Evecquemont.La vice-présidente du Sénat Laurence Rossignol est elle élue dans le Val-de-Marne, après avoir été sénatrice de l'Oise. La gauche obtient également un nouveau siège dans l'Essonne avec David Ros (PS, maire d'Orsay), et dans le Val-d'Oise, avec Pierre Barros (apparenté PCF). Enfin, en Seine-Saint-Denis, le PS récupère un siège perdu en 2017 et récupère deux nouveaux sénateurs : Corinne Narassiguin et Adel Ziane.

Retour du RN dans l'hémicycle

Un an après le départ de son dernier sénateur, Stéphane Ravier, pour Reconquête lors de la dernière campagne présidentielle, le Rassemblement national a réussi son retour au palais du Luxembourg, où entrent ses trois têtes de liste dans le Pas-de-Calais, le Nord et la Seine-et-Marne. "Le RN poursuit sa dynamique", s'est félicité le parti frontiste dans un communiqué, voyant dans les résultats un règlement de "l'anomalie démocratique que constituait" son absence au Sénat.

Pour le RN, l'élection de Christopher Szczurek dans le Pas-de-Calais, Joshua Hochart dans le Nord, et Aymeric Durox en Seine-et-Marne est le "résultat d'un ancrage territorial croissant" et d'une "campagne de terrain" auprès des élus locaux. Ils sont en revanche trop peu nombreux pour former un groupe à la chambre haute. Aucun de ces trois départements n'avaient jusqu'ici envoyé d'élu RN au Sénat.