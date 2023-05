Retraites : cinq questions sur l'article 40, envisagé par la majorité pour contrer la proposition de loi Liot

Quand la politique devient bataille de procédure. Après l'article 49.3, l'article 47.1, c'est au tour de l'article 40 de la Constitution de se retrouver au cœur d'une lutte entre la majorité et les oppositions à l'Assemblée nationale.

Dans sa "niche parlementaire" du 8 juin prochain, le groupe Liot va proposer d'abroger la réforme des retraites. Ce groupe, composé d'élus centristes, corses, d'Outre-mer et de dissidents socialistes, va soumettre une proposition de loi visant à annuler le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans. Il a le soutien de la gauche, du Rassemblement national et de certains députés Les Républicains, et la proposition a des chances d'être adoptée en première lecture.

Mais cette proposition de loi est "inconstitutionnelle", juge la première ministre Élisabeth Borne, car elle créé une charge financière supplémentaire pour l'État, ce qui est théoriquement interdit si ce n'est pas correctement compensé. Cet impératif est inscrit dans l'article 40 de la Constitution, que la majorité menace de brandir pour contrer Liot. Cet article 40 suscite beaucoup d'interrogations sur son fonctionnement. On fait le point en cinq questions.

Que dit l'article 40 ?

L'article 40 de la Constitution dispose que "les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique".

Quels sont les arguments des deux camps ?

Dans leur argumentaire, le gouvernement et les membres de la majorité estiment que la proposition de loi Liot va alourdir les caisses de l'État. "Il y a des règles sur les propositions de loi qu'on peut présenter : (...) c'est de ne pas alourdir les dépenses et de ne pas réduire les recettes", a fait valoir la Première ministre. Emmanuel Macron a, lui, chiffré la proposition de loi à 15 milliards d'euros, dans le journal L'Opinion .

Mais ces arguments sont rejetés par le groupe Liot, qui rappelle que ce chiffrage "doit s'entendre à horizon 2030", or la proposition programme la tenue d'une conférence sociale afin de prévoir "de nouvelles mesures de financement". Par ailleurs, la proposition de loi prévoit de compenser les pertes de recettes pour la Sécu par une taxe sur les tabacs.

Dans quel cadre l'article 40 peut être utilisé ?

Sur la base des arguments du groupe Liot, au moment de son dépôt, la proposition a été jugée recevable par une délégation du bureau de l'Assemblée. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a refusé de revenir sur cette décision, ce qui a été salué à gauche.

Mais l'article 40 de la Constitution peut être utilisé "à tout moment" au cours de la procédure législative, contre toutes les propositions, "y compris celles qui auraient été préalablement déclarées recevables par le Bureau de l’Assemblée", indique l'Assemblée nationale dans une fiche de synthèse .

Qui décide de la recevabilité du texte ?

C'est la question qui fâche. Dans sa fiche de synthèse, l'Assemblée nationale précise que lorsque "les dispositions de l'article 40" sont utilisées après le dépôt de la proposition de loi, "il appartient au président de la commission des finances de se prononcer sur leur recevabilité". C'est ce que défend l'actuel président de la commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel : "Mon jugement sera le seul jugement autorisé à décider de la recevabilité de la loi", indique-t-il.

Ce qui n'arrange pas le gouvernement et la majorité. "On a un problème Coquerel", grince un ministre, selon qui le député insoumis ne déclarera jamais la proposition de loi irrecevable. "Il dira qu'elle est gagée", complète un conseiller, "que la conférence de financement prévu par le texte ainsi que la hausse des taxes sur le tabac offrent des garanties".

La majorité a donc trouvé une parade dans le règlement de l'Assemblée nationale, l'article 89-4 . Il précise "que c'est soit le président de la commission des finances, soit le rapporteur général, soit un membre du bureau qui est désigné" pour juger de la recevabilité, avance le député Renaissance Jean-René Cazeneuve, qui s'avère être le rapporteur général de la commission des finances. "Il y a une ambiguïté sur la personne qui doit le faire. C'est vrai que l'usage veut que ce soit le président de la commission des finances mais l'article ouvre d'autres possibilités."

Et que se passera-t-il alors en cas de conflit entre Éric Coquerel et Jean-René Cazeneuve ? Ce dernier l'admet, la situation est inédite, sans aucune réponse aujourd'hui dans le règlement.

L'article 40 est-il souvent utilisé ?

L'article 40 est rarement utilisé concernant les propositions de loi, avance la gauche. Il "est analysé de manière souple. Sinon vous n'auriez jamais aucune proposition de loi dans les niches parlementaires, parce que tout crée des dépenses", a par exemple expliqué Éric Coquerel à Reuters. Dans un billet en vidéo publié sur Youtube , le député insoumis rappelle que "traditionnellement, quand c'est une proposition de loi, on essaye de faire en sorte que le débat puisse avoir lieu", par souci d'égalité entre les pouvoirs exécutif et législatif. Selon lui, la majorité se voit contrainte d'utiliser cet article parce qu'elle est relative. "Elle n'est plus majoritaire donc, manifestement, elle cherche une façon, une fois de plus, d'éviter le vote."

Il n'y a pas "systématiquement de recours", reconnait Jean-René Cazeneuve, qui explique que "quelques fois, c'est vrai qu'il y a un arrangement" mais cela concerne des propositions de loi pour lesquelles "il y a un consensus ou parce que les charges sont extrêmement faibles".