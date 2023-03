Retraites, superprofits, Élisabeth Borne : ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron au 13h

Calmer la contestation, fixer un cap, ouvrir un nouveau chapitre politique. Tel était l'objectif d'Emmanuel Macron, interrogé par les journalistes Marie-Sophie Lacarrau et Julian Bugier ce mercredi sur TF1 et France 2, deux jours après l'échec des motions de censure déposées contre le gouvernement et l'adoption de la réforme des retraites. Alors que le texte est actuellement entre les mains du Conseil constitutionnel , le chef de l'État a dit souhaiter que la réforme "entre en vigueur d'ici à la fin de l'année", après la poursuite "de son chemin démocratique", "pour que 1,8 million de retraités commencent à être augmentés".

"Endosser l'impopularité"

"Cette réforme ce n'est pas un luxe, ça ne me fait pas un plaisir, c'est une nécessité pour le pays", a-t-il martelé. "Nous devons avancer, parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation", a poursuivi le président, admettant n'avoir pas réussi "à convaincre" et se disant prêt à "endosser l'impopularité". Il a également dit regretter "qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis sur les retraites". "On nous a dit, aucune réforme (...). Il y a une tendance dans notre démocratie à vouloir s'abstraire du principe de réalité."

"On ne peut accepter ni les factieux ni les factions"

Alors que soir après soir, les rassemblements spontanés se poursuivent sur le territoire pour dénoncer l'adoption de la réforme via l'article 49.3, "on ne peut accepter ni les factieux ni les factions", a insisté le chef de l'État. "Quand des groupes utilisent l’extrême violence pour agresser des élus de la République, quand ils utilisent la violence sans règle parce qu’ils ne sont plus contents, ce n'est plus la République", a-t-il asséné, assumant des propos qui "clarifient".

Quid de l'avenir de la Première ministre, qui a échappé à seulement 9 voix près à une motion de censure transpartisane lundi ? Emmanuel Macron a réitéré "sa confiance" à Élisabeth Borne, lui demandant dans les prochaines semaines "de bâtir un programme de gouvernement" et "d'élargir" la majorité présidentielle.

"Contribution exceptionnelle" pour les grandes entreprises qui dégagent des superprofits

Désireux de sortir de cette séquence politique, il a fixé trois priorités pour la suite du quinquennat : le plein-emploi, l'ordre républicain et les progrès pour mieux vivre, avec l'école, la santé, l'écologie. Il a ainsi mis en avant un taux de chômage ramené à 7%, évoqué la création de brigades de gendarmerie, le recrutement de juges et de greffiers. Sur l'école, Emmanuel Macron veut "que dès la rentrée prochaine, on puisse remplacer du jour au lendemain les profs dans les classes, ce qui c'est pas le cas aujourd'hui".

Alors que certaines grandes entreprises ont dégagé de très importants bénéfices leur permettant de racheter leurs propres actions en bourse, le chef de l'État a dénoncé leur "cynisme" et demandé "une contribution exceptionnelle" pour que les salariés puissent en profiter.

Par ailleurs, changement d'agenda : le projet de loi immigration, prochain dossier brûlant pour l'exécutif, sera scindé "en plusieurs textes", dans les "prochaines semaines".

"Aucune autocritique"

Une intervention de 35 minutes qui n'a pas, loin de là, convaincu les opposants à la réforme des retraites. "Aucune autocritique, aucun changement de méthode, aucun changement de cap", a déploré sur France Inter le député RN Thomas Ménagé. La cheffe de file des écologistes Marine Tondelier et celui des Insoumis Jean-Luc Mélenchon ont tous deux fustigé le "mépris" affiché selon eux par le président. Celui-ci a "mis plus d'explosif sur un brasier déjà bien allumé", a considéré le premier secrétaire socialiste Olivier Faure.

"Déni et mensonge", a réagi sur Twitter le leader de la CFDT Laurent Berger. "La CFDT a un projet de réforme des retraites. Macron refait l'histoire et ment pour masquer son incapacité à trouver une majorité."

Le numéro 1 de la CGT Philippe Martinez a quant à lui qualifié de "foutage de gueule" et de "mépris" envers les manifestants les propos d'Emmanuel Macron. "C'est lunaire cette interview. C'est : tout va bien, je fais tout bien, il ne se passe rien dans la rue. Il n'y a aucune réponse", a taclé le leader syndical.