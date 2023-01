Retraites : "Faire travailler les salariés plus longtemps, c’est ne rien régler du tout", estime la CGT

"Il faut une réforme du système des retraites, mais pas celle que propose le gouvernement", estime le patron de CGT Philippe Martinez. "Faire travailler les salariés plus longtemps, c’est ne rien régler du tout", ajoute le syndicaliste. Il rappelle que c’est la huitième réforme depuis 1993, "et les huit proposent la même chose : travailler plus longtemps ou cotiser plus longtemps."

Une journée de mobilisation en vue

Les huit principaux syndicats français et des organisations de jeunesse se réuniront mardi à la Bourse du travail à Paris pour annoncer une date de mobilisation contre la réforme des retraites, si le gouvernement maintient son projet de reculer l'âge de départ à 64 ou 65 ans. La mobilisation des syndicats peut-elle faire échouer le gouvernement ?

"Quand les huit organisations syndicales de ce pays sont toutes d’accord, c’est suffisamment rare pour que ça suscite l’intérêt du gouvernement et du président de la République", précise Philippe Martinez. "Il y a déjà une colère importante sur la question des salaires. Il y a tous les ingrédients pour qu’il y ait une forte mobilisation."

En début de semaine, la première ministre Élisabeth Borne a rappelé que reporter l'âge de départ à 65 ans "n'est pas un totem". Selon elle, il existe "d'autres solutions qui peuvent aussi permettre d'atteindre ce qui est notre objectif : l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030". Elle a également assuré que le gouvernement n’ira pas au-delà des 43 années de cotisations prévues dans la réforme Touraine pour avoir une retraite à taux plein.

La question du travail des seniors

Philippe Martinez propose d’améliorer les pensions et diminuer l’âge de départ à la retraite. Selon le secrétaire général de la CGT, reculer l’âge de la retraite ne va pas régler la question de l’emploi des seniors. "Un senior sur deux n’est pas dans l’emploi au moment de l’âge légal", selon lui.

Pour le gouvernement, cette réforme doit permettre de ramener le système de retraites à un équilibre financier pérenne, à horizon 2030. Les projections actuelles tablent sur un déficit de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros par an, d’ici 2030. "Dix milliards sur une somme qui en fait 330, on est dans le rouge, mais je connais des entreprises privées plus endettées que cela et qui continuent de toucher de l'argent public !", rétorque Philippe Martinez. "La dette publique des entreprises est bien plus importante. Ce n'est pas un gouffre."

"Mais comment on améliore les pensions ?", se demande le patron de la CGT. Le gouvernement s’oppose à une hausse des cotisations, car le coût du travail est déjà trop cher, et ne souhaite pas d’impôt en plus. La CGT propose de son côté d’augmenter les salaires : "Si on maintient les seniors jusqu’à l’âge légal, ça fait des cotisations, si les femmes étaient payées comme les hommes, cela ferait rentrer six milliards de cotisations supplémentaires."