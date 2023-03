Retraites : Laurent Berger va rencontrer mercredi des députés LR opposés à la réforme

Mardi 7 mars, il sera dans le cortège parisien contre la réforme des retraites . Mercredi 8, dans les locaux de l’Assemblée nationale. Le patron de la CFDT Laurent Berger a répondu favorablement à l’invitation du député LR Aurélien Pradié et rencontrera donc cette semaine des députés LR opposés au texte actuellement débattu au Parlement.

Chef de file des frondeurs anti-réforme des retraites, l’élu du Lot Aurélien Pradié s’oppose à la direction de son parti qui a négocié son soutien à la réforme avec Élisabeth Borne et à la majorité sénatoriale de droite qui examine le texte jusqu’à la fin de la semaine, et souhaite le voter.

Objectif de la venue de Laurent Berger à l'Assemblée : dialoguer avec l’ensemble des députés LR. Le patron de la CFDT rencontre - par principe - tous les partis politiques qui le sollicitent (il a eu rendez-vous avec Éric Ciotti en janvier), à l’exception du parti de Marine le Pen, mais s’afficher aux côtés des opposants de droite à la réforme n’a rien d’anodin en plein cœur d’une semaine décisive : mobilisation du 7 mars et examen du texte au Sénat. Une manière de mettre encore plus la pression sur l’exécutif. Et si Laurent Berger faisait basculer certains LR de l'abstention au vote contre?

Faute de vote à l’Assemblée et avant la fin du débat sénatorial, difficile d’estimer le nombre de députés LR aujourd’hui opposés à la réforme des retraites. Sont-ils 20 ? 15 ? Publiquement, ils sont plus d’une dizaine à avoir pris position. Aurélien Pradié, certains de ses proches (Pierre-Henri Dumont, Julien Dive, Ian Boucard…) mais pas seulement. Certains députés LR sans écurie ont annoncé leur intention de s’opposer au texte. C’est le cas de l’élu de Côte-d'Or Hubert Brigand. Pourraient-ils empêcher le texte de passer en cas de vote solennel ? C’est toute la question. Pour éviter un scrutin incertain, Matignon pourrait alors choisir d’utiliser le 49-3. Mais avec quelles conséquences ?

Laurent Berger à l’assaut du soutien d’une partie de la droite ? La CFDT est contre le report de l’âge légal à 64 ans et donc pas forcément alignée avec les frondeurs LR. Mais ils partagent un point commun : ne pas vouloir de cette réforme. Officiellement, l’entourage de Laurent Berger insiste : "nous ne faisons pas de politique, mais du syndicalisme". Mais plusieurs membres de la CFDT haut-placés ont répondu à nos sollicitations et assument : "Dans cette bataille, faute de négociations avec les syndicats, les parlementaires ont la main (...) alors oui il faut aller les voir." Quitte à faire de la politique.