Retraites : le déroulé de la CMP peut-il être rendu public comme le demande la gauche ?

C'est une étape particulièrement importante de l'élaboration du projet de réforme des retraites, et les élus de l'opposition voudraient qu'elle soit publique de bout en bout. Dans une lettre envoyée à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, le député socialiste Boris Vallaud demande à la Conférence des présidents (qui se réunit chaque semaine si nécessaire pour régler des questions d'organisation de l'Assemblée nationale) la diffusion en direct de la future commission mixte paritaire sur le projet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le député estime notamment que cela répondrait à "une exigence de clarté, de sincérité et de transparence des débats parlementaires", dans un contexte où "la réforme des retraites mobilise comme rarement des millions de Françaises et Français et l'ensemble des organisation syndicales contre elles", et où "la qualité de la délibération parlementaire sur ce projet de loi est notoirement insuffisante". D'un point de vue technique, c'est tout à fait possible, la salle utilisée mercredi étant équipée pour des retransmissions vidéo en direct.

Publicité

D'autres députés de la Nupes ont appuyé cette demande : Manuel Bompard la juge nécessaire pour "éviter les magouilles", invitant les participants à "ne rien cacher" et à "assumer leur position". La députée Mathilde Panot, qui fait elle-même partie de la commission, assure de son côté que quoiqu'il arrive, elle "rendra publics en temps et en heure le déroulé et le contenu des débats". Raquel Garrido estime elle qu'un "live-tweet s'impose" .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

En fin de matinée mardi, Yaël Braun-Pivet a répondu négativement à cette demande : dans un courrier adressé à Boris Vallaud, elle assure que le règlement de l'Assemblée nationale ne permet pas une retransmission publique de la commission mixte paritaire. "La publicité des travaux de la CMP est assurée seulement par un compte-rendu écrit qui fait état des travaux et des votes de la commission ainsi que des interventions prononcées devant elle à l'exclusion de tout autre procédé", écrit-elle. Traditionnellement, les CMP sont en effet à huis-clos, notamment pour assurer la sérénité des débats entre les parlementaires réunis.

Rien ne l'autorise... mais rien ne l'interdit clairement

Yaël Braun-Pivet n'a pas totalement tort : le règlement de l'Assemblée nationale ne prévoit pas la possibilité d'une diffusion publique des débats d'une commission mixte paritaire. Mais il laisse tout de même planer un flou qui laisse une marge de manœuvre à la présidente de l'Assemblée nationale, si elle le souhaitait.

Dans son article 112 (alinéa 3) , le règlement prévoit ainsi que les commissions mixtes paritaires suivent "la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de l'assemblée dans les locaux de laquelle elles siègent" (en l'espèce, l'Assemblée nationale et plus précisément la salle de la commission des Affaires sociales). Mais il précise aussi que "seul l'alinéa 3 de l'article 46 est applicable aux commissions mixtes paritaires réunies dans les locaux de l'Assemblée nationale".

Un petit bond vers l'alinéa 3 de l'article 46 en question nous apprend que les commissions font l'objet d'un "compte rendu" public, "faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle". C'est donc le seul alinéa applicable aux commissions mixtes paritaires.

Parmi les autres alinéas, qui par élimination ne sont eux pas applicables aux commissions mixtes paritaires, il y a le premier : "Les travaux des commissions sont publics." Toute la subtilité est de savoir si cet alinéa n'est pas obligatoire en cas de commission mixte paritaire, ou s'il est interdit de l'appliquer à ce type de commission. La présidente Yaël Braun-Pivet choisit ici la deuxième interprétation, et elle est dans son droit puisque rien ne l'oblige à appliquer la publicité des débats dans ce cas.

Pour résumer : il y aura bien une publicité des travaux de la commission, mais pas en direct. On pourrait ne savoir ce qui s'est dit en commission qu'au moment de la publication du compte rendu sur le site de l'Assemblée nationale, soit plusieurs heures, voire plusieurs jours après qu'elle ait lieu. Il est donc caricatural d'affirmer, comme le fait Manuel Bompard, qu'il s'agira d'"un huis clos secret avec des arrangements, des combines et des magouilles", d'autant que plusieurs députés d'opposition y seront présent, ce qui exclut toute possibilité de "cacher" des éléments des débats dans le compte rendu officiel.

Yaël Braun-Pivet a toutefois une interprétation très stricte du règlement lorsqu'elle affirme que le compte rendu est le seul élément d'une commission mixte paritaire qui peut être rendu public, "à l'exclusion de tout autre procédé". Le texte ne prévoit explicitement ni huis-clos (il s'agit d'un usage), ni secret des débats. Un député ou un sénateur pourrait donc a priori (comme l'évoque Mathilde Panot) légitimement retranscrire via un live-tweet par exemple le déroulement de la commission mixte paritaire, en complément du compte rendu officiel. Comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen , "tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché"...