Les discrètes consignes de l'Assurance retraite pour priver des carrières longues de certains droits

C'est Sophie Binet qui a lancé le pavé dans la mare, mardi matin. Les conditions d'application de la réforme des retraites sont "scandaleuses", a lancé la secrétaire générale de la CGT, au micro de France Inter , assurant que "des consignes ont été passées aux agents de la Cnav", la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour leur demander "de ne pas informer systématiquement les salariés de leurs droits et notamment la clause de sauvegarde".

Selon les informations recueillies par France Inter auprès de la CGT, dont la patronne disait avoir "les preuves" de ce qu'elle affirmait, un document donne bien pour consigne de ne pas évoquer ce dispositif et de ne l'appliquer qu'à "la demande expresse de l'assuré". L'Assurance retraite nous confirme et assume l'existence de cette consigne au nom de la "lisibilité". Le document, dont nous publions un extrait, avait été consulté par le Canard enchaîné en juillet.

Publicité

Cette clause permet aux assurés nés entre septembre 1961 et décembre 1963 de continuer à bénéficier des règles appliquées lors les départs anticipées pour carrière longue, s'ils ont cotisé au moins 168 trimestres.

"Demande expresse"

Les preuves avancées par la CGT proviennent d'un "webinaire", une sorte de formation, organisé par la Cnav, le 10 juillet, et destiné à 650 agents des Carsat, les Caisses régionales d'assurance vieillesse. Sur ce compte-rendu que nous avons consulté, il est bien indiqué que "l'assuré doit faire la demande expresse de la clause de sauvegarde" car "ce dispositif n'est pas à appliquer systématiquement".

Capture d'écran du document de la CNAV.

"C'est une atteinte grave au rôle que doit avoir la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de ses Carsat", estime Cécile Velasquez, secrétaire générale adjointe de la CGT de la Fédération nationale du personnel des organismes sociaux. "La direction nationale considère que nul n'est censé ignorer la loi", explique-t-elle, estimant qu'il s'agissait là d'un procédé "très grave", destiné "à décourager les gens à utiliser ce droit pour ne pas perdre de temps".

Gagner en lisibilité

Contacté par France Inter, le directeur général de la Cnav confirme l'existence de ce document mais conteste et estime que l'argument du gain de temps est absurde. "Cela ne représente rien en gestion", dit-il. "Si je voulais faire des économies en gestion, je serais bien mal avisé de m'appuyer sur un dispositif extrêmement marginal qui ne consomme aucune ressource. C'est faire injure au service public que de dire ça ou penser ça", ajoute Renaud Villard .

Il considère simplement qu'avec toute la communication faite sur cette clause dans les médias, sur le site "assuranceretraites.fr", il n'y a plus besoin d'en parler systématiquement, surtout qu'elle ne concerne que 3 à 4.000 personnes, au maximum, sur une génération qui compte plus d'un million et demi de candidats à la retraite. C'est ce qui justifie, selon lui, le besoin de gagner en lisibilité. La Cnav assure à France Inter que, dans tous les cas, elle saura identifier les personnes éligibles à ce dispositif.