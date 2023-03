Retraites : que changerait la surcote de 5% pour les mères de familles, défendue par les sénateurs LR ?

Lors de l'examen de la réforme des retraites en commission au Sénat, plusieurs amendements ont été retenus, notamment en faveur des mères de famille. Parmi eux, une surcote de 5% accordée aux mères de familles qui ont une carrière complète. Une proposition regardée "avec intérêt" par le gouvernement, a reconnu Olivier Dussopt, le ministre du Travail.

Son objectif : réparer une "injustice"

Avec cette majoration de 5% du niveau de pension, les défenseurs de cette mesure assurent vouloir réparer une "injustice". Aujourd'hui, même sans avoir un nombre suffisant de trimestre cotisés, environ un tiers des femmes peuvent partir à la retraite à 62 ans grâce aux trimestres "maternité" et "éducation" dûs à la naissance de leur enfant.

Cependant, selon Béatrice Lestic, en charge des questions d'égalité à la CFDT, ce ne sera plus le cas avec la réforme actuelle. "C'est l'effet mécanique du recul de l'âge légal. Le bénéfice de ces trimestres maternité éducation s'évapore. [...] La réforme réduit considérablement le nombre de bénéficiaires, car toutes celles qui continueront d'en bénéficier, ce sont celles qui de toute façon seraient partie après 64 ans. Toutes celles qui auraient pu partir avant 64 ans perdent ce bénéfice."

Mathilde Guergoat-Larivière, professeure d’économie à l'université de Lille ajoute qu'"à 64 ans, elles auront déjà atteint la durée de cotisation nécessaire puisqu'elles auront travaillé deux ans de plus et donc leurs trimestres pour enfants ne leur serviront plus à rien".

"Cette surcote ne change pas le problème"

Pour compenser ce désavantage, une partie des sénateurs a donc imaginé ce système de surcote pour les mères de familles qui, à 63 ans, ont une carrière complète. Que changerait cette proposition ? "C'est une amélioration financière, ça ne change rien à la question de la durée cotisée, au fait qu'elles perdent justement le bénéfice des ces trimestres", explique Mathilde Guergoat-Larivière. "C'est juste que ça va augmenter légèrement leur niveau de retraites, mais elles ne vont pas gagner autant que ce qu'elles auraient eu avant si elles avaient travaillé jusqu'à 64 ans".

De son côté, Béatrice Lestic, de la CFDT, l'assure : "On n'est pas défavorable à une surcote de 5%" mais "on dit juste que ça ne règle pas le problème, ça ne compense pas la perte des trimestres qui sont validés et qui eux répondent à une autre réalité qui est celle des carrières hachées." Béatrice Lestic déplore le fait que "c'est une proposition qui arrive comme ça un peu comme une rustine sur une réforme qui est déjà mal engagée et les LR disent bien que si on donne la majoration de 5%, il faudra récupérer cet argent quelque part. On va bien voir comment tout ça va s'équilibrer." Le coût de cette mesure est estimé à 300 millions d'euros.