Retraites : reporter l'âge de départ à 65 ans "n'est pas un totem", affirme Elisabeth Borne

La réforme des retraites sera présentée publiquement le 10 janvier, puis le 23 janvier en conseil des ministres et examinée à l'Assemblée nationale début février, a annoncé la Première ministre Élisabeth Borne mardi sur franceinfo. La cheffe du gouvernement a semblé tempérer la position du gouvernement sur la mesure d'âge. "On a porté les 65 ans" mais "ce n'est pas un totem", a déclaré Elisabeth Borne, qui ajoute étudier "d'autres solutions qui permettent d'atteindre notre objectif", à savoir "l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2030". Elisabeth Borne n'a pas précisé quelle forme juridique elle prendrait, texte budgétaire rectificatif ou projet de loi ordinaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Pas au-delà des 43 années de cotisations"

La Première ministre reçoit mardi et mercredi les partenaires sociaux pour de derniers entretiens sur la réforme controversée des retraites. Le président Emmanuel Macron reste déterminé : "Cette année sera celle d'une réforme des retraites" appliquée "dès la fin de l'été", avait martelé samedi soir le chef de l’Etat lors de ses vœux aux Français .

Publicité

L'ensemble des syndicats et l'essentiel des oppositions contestent le projet de l'exécutif de reporter progressivement l'âge de départ de 62 à 65 ans, ou à 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation. "Les discussions continuent", assure la cheffe du gouvernement. "Je le dis clairement : nous n’irons pas au-delà des 43 ans de cotisation prévus dans la réforme Touraine pour avoir une retraite à taux plein”, affirme la Première ministre. "Personne ne devra travailler 47 ou 48 ans", a-t-elle affirmé." De même "l'âge d'annulation de la décote (...) ne bougera pas, il restera à 67 ans", a-t-elle ajouté.

Pas d'augmentation des cotisations salariales ou patronales

Par ailleurs, la revalorisation de petites pensions, à 85% du Smic - soit environ 1.200 euros net - pour une carrière complète, devrait seulement concerner les futurs retraités. "Ma priorité c'est que ce soient les actifs qui vont devoir travailler un peu plus longtemps qui en bénéficient", a-t-elle expliqué.

Elle a également exclu toute augmentation des cotisations salariales ou patronales. "Il y a clairement une ligne rouge pour nous : ne pas augmenter le coût du travail". Quelque 54% des Français sont défavorables à cette réforme, selon un sondage Harris-Interactive réalisé fin décembre et publié lundi.

Marche arrière sur un décret contesté de l’Assurance chômage

Par ailleurs, Élisabeth Borne a annoncé le retrait de la partie controversée du décret sur l'assurance-chômage annoncée le 23 décembre, qui devait réduire la durée d'indemnisation de 40% si le chômage devait passer sous les 6%. "On a voulu être transparents en affichant toutes les situations et les règles qui s'appliqueraient, y compris si le taux de chômage passe en dessous de 6%. Moi, j'entends que ce point n'a peut-être pas suffisamment fait l'objet de discussions, donc nous allons le retirer, ce troisième niveau du décret qui entrera en vigueur au 1er février, et nous remettrons ce sujet dans la concertation sur les futures règles de l'assurance-chômage", a déclaré la Première ministre.