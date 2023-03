Retraites : 368 000 manifestants en France selon la police, Martinez appelle Macron à "consulter le peuple"

Après la journée record de mobilisation mardi, qui a vu 1,28 million de manifestants dans les rues selon le ministère de l'Intérieur et plus de trois million selon l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites, une septième journée de mobilisation a eu lieu ce samedi, avec des appels à manifester non seulement à Paris, mais aussi dans 230 villes de France.

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 368 000 personnes ont manifesté partout en France dans la journée de samedi. Plus d'un million de personnes se sont déplacées, d'après la CGT.

Selon la préfecture de police, 48 000 personnes ont manifesté à Paris. La CGT, elle, dénombre 300 000 manifestants et manifestantes pour le seul cortège parisien. Au total, les autorités attendaient entre 800 000 personnes et un million de manifestants dans les rues ce samedi partout en France, dont entre 80 000 et 110 000 à Paris.

"Un stade de grosse colère"

Ces manifestations surviennent au lendemain du refus d'Emmanuel Macron de recevoir les syndicats, qui en avaient fait la demande après la journée de grèves et de manifestation de mardi.

Le cortège parisien s'est élancé aux alentours de 14h ce samedi après-midi, avec un parcours prévu de la place de la République à celle de la Nation. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a dénoncé un "bras d'honneur " d'Emmanuel Macron. " La détermination est là, on est passé même à un stade de grosse colère, avec ce qu'a fait le président de la République ", a-t-il dit. Comme lui, Laurent Berger, son homologue de la CFDT, appelle désormais à une consultation citoyenne. " J'implore ceux qui dirigent ce pays de sortir de cette forme de déni du mouvement social ".

C'est la deuxième fois depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites qu'une journée de manifestations est organisée un samedi – le but étant de permettre aux manifestants de descendre dans la rue sans avoir à poser un jour de grève. Mais le revers de la médaille, c'est que ces journées de manifestation suscitent en général une moins forte mobilisation qu'en semaine, reconnaissent eux-mêmes les leaders syndicaux. Le samedi 11 février dernier, quelque 963 000 personnes avaient défilé selon les autorités, et 2,5 millions selon la CGT.

Des cortèges plus faibles aussi en régions

Samedi matin, de nombreux cortèges ont défilé partout en France, avec des nombres en baisse : à Tarbes par exemple, 2 500 personnes ont défilé selon la préfecture, contre 4 600 le 11 février. Elles étaient 950 à Douai dans le Nord contre 3 200 le 11 février. A Toulouse, selon France Bleu , quelques milliers de personnes ont défilé samedi matin, la CGT avançant le nombre de 45 000 manifestants. A Saint-Étienne, entre 8000 et 10000 personnes ont manifesté.

Toujours selon France Bleu, de nouvelles zones de mobilisation sont aussi apparues ce samedi : à Saverne en Alsace par exemple, où il n'y avait pas encore eu manifestation, entre 150 et 300 personnes se sont mobilisées samedi matin.

Tensions à Paris et Nantes

Selon la préfecture de Paris, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser "plusieurs centaines de perturbateurs" présents dans le cortège, visant notamment un magasin de motos, ce qui a entraîné un arrêt temporaire du cortège.

En amont, quelque 4 000 contrôles avaient été effectués et 26 personnes ont été interpellées, notamment pour "port d'arme prohibés" : avant le début des manifestations, les renseignements s'attendaient à ce que 1 000 à 2 000 "gilets jaunes", ainsi que 300 à 500 membres de l'ultra-gauche, fassent irruption dans le cortège. Des membres de la CGT ont été visés par des jets de projectiles, impliquant là aussi une intervention des forces de l'ordre.

A Nantes également, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Dans la plupart des autres villes, la mobilisation s'est déroulée sans accroc malgré quelques tensions – à Toulouse par exemple, des "gilets jaunes" en tête de cortège ont hué les syndicats qui appelaient à manifester.

Prochaine journée d'action le 15 mars

Ces manifestations arrivent aussi au lendemain de l'utilisation, au Sénat, par le ministre du Travail Olivier Dusspot, de l'article 44-3 de la Constitution , qui lance une procédure de "vote bloqué" : cela signifie que les sénateurs ne voteront plus le texte article par article, mais qu'il y aura, d'ici à la fin du délai dimanche, un seul vote, portant sur l'ensemble du projet de loi.

A quelques jours des commissions paritaires mixtes entre sénateurs et députés et donc du vote définitif (qui doit avoir lieu en théorie le 16 mars si la commission parvient à un accord), la menace d'une absence de majorité claire sur le texte et donc d'une utilisation de l'article 49-3 semble de moins en moins impossible. La prochaine journée de mobilisation est prévue mercredi 15 mars, jour de la commission mixte paritaire.