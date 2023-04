Retraites : une étude décortique le traitement de la réforme dans les médias et sur les réseaux sociaux

C’est une photographie en temps réel des débats sur Internet concernant la réforme des retraites, et de son traitement médiatique. Une équipe de chercheurs toulousains a épluché plus de 8.000 articles de presse, plus d’un million de tweets et 42.000 posts dans des groupes Facebook. Ils ont également analysé les échanges sur la plateforme Reddit et les commentaires de la pétition de l’intersyndicale contre la réforme.

Plus de 1.500 contenus quotidiens dans la presse

Depuis le début du mouvement de lutte contre la réforme, les débats ne sont jamais essoufflés sur la toile malgré la durée du mouvement, constate Brigitte Sebbah, l’une des auteurs du rapport. "D’autres réflexions se sont agrégées, pour venir à une réflexion du travail dans la vie", affirme la chercheuse du Laboratoire d'Études et de Recherches appliquées en Sciences sociales, de l'université Toulouse Paul Sabatier. Les auteurs du rapport '"Débattre coûte que coûte", la réforme des retraites et ses critiques dans la presse et sur les médias sociaux" soulignent le faible écho donné aux violences policières dans les journaux. Ils observent également la place centrale occupée par BFMTV dans les échanges sur Twitter.

Grâce à une recherche dans la base Europress avec le mot "retraites", les chercheurs estiment que les médias français ont publié en moyenne chaque jour plus de 1.500 contenus en lien avec la réforme. Sur certaines journées, comme lors de la mobilisation du 7 mars, l’utilisation du 49.3 le 16 mars, puis la journée de grève du 23 mars, jusqu’à 18% des contenus produits par les médias concernaient la réforme des retraites. Soit près d’un article sur cinq.

"La presse parisienne et nationale va se focaliser sur les sources proches du gouvernement, qu’elle cite non-stop. Elles sont dans un débat économique et politique", relève Brigitte Sebbah, qui a écrit le rapport au côté de Nikos Smyrnaios et Jules Dilé-Toustou. Les chercheurs ont constaté une différence de traitement entre la presse classée à droite, plus axée sur les explications techniques et le jeu politique, et la presse classée à gauche, qui insiste sur les questions de santé et de souffrance au travail. "La presse parisienne, notamment de droite, (…) a joué en quelque sorte le rôle de courroie de transmission du point de vue du gouvernement et de l’Élysée à travers les articles des journalistes politiques."

Les violences policières peu traitées

Si les images de violences policières ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux, et provoqué de nombreuses réactions au sein de la Nupes, les chercheurs observent un traitement du sujet par les médias de presse écrite "marginal et anecdotique", ainsi qu'"une tendance nette à la fait-diversification avec une focalisation sur les débordements", comme les feux de poubelles, et une large place laissée à la communication gouvernementale.

La presse quotidienne régionale marque de son côté "un intérêt fort pour toutes les facettes du mouvement, en reprenant les revendications, avec des portraits de gens. Mais elle a peu parlé du débat parlementaire", selon Brigitte Sebbah.

Sur Reddit, des contributions longues et argumentées

Les trois chercheurs ont analysé les 27.000 commentaires publiée sous la pétition "Retraites : Non à cette réforme brutale et injuste", portée par l’intersyndicale et qui a recueilli plus de 1.150.000 signatures au moment de la rédaction du rapport. Ces commentaires s’avèrent "construits et argumentés". "C’est la preuve, que contrairement à ce qu’a affirmé la communication gouvernementale qui (…) en appelait à davantage de pédagogie pour convaincre, les citoyens ont très bien compris le contenu de la réforme", note les chercheurs.

Une autre plateforme a contribué à un débat éclairé : Reddit, où "les contributions sont plus longues et argumentées". Celle-ci est qualifiée dans le rapport "d’arène de discussion politisée et sourcée". En revanche, ce n’est pas le cas de Facebook, là où le mouvement des "Gilets jaunes" est né et a grossi . "On a retrouvé beaucoup d’ancien "Gilets jaunes", dont les pages sont réactivées", remarque Brigitte Sebbah. Sur le réseau social, "le contenu des posts est pauvre d’un point de vue discursif et lexical". Ce sont surtout des appels à l’action qui sont relayés, des opérations de blocages, des manifestations, des grèves. Le champ lexical utilisé montre la radicalité des internautes, qui souhaitent autant faire "tomber" et "plier" le gouvernent que contrer la réforme. L’animosité envers le chef de l’État s’exprime avec virulence pour Brigitte Sebbah : "La figure d’Emmanuel Macron, un monarque qui n’entendrait pas le peuple ressort. Il va concentrer l’ensemble des insultes".

Des débats plus larges que les retraites

Sur Twitter, l’analyse du débat est plus compliquée, compte tenu de leur quantité : plus d’un million de tweets aspirés, émis par 243.000 utilisateurs différents. Mais au fil des semaines de contestation, "une question va prendre de l’ampleur, c’est la place du travail dans la vie. Les partisans de la réforme reprennent des éléments de langage du gouvernement, sur une gauche paresseuse. De l’autre côté, on a des opposants qui vont défendre un équilibre, le temps libre, l’idée d’une retraite méritée pour les gens qui ont travaillé durement."

Ce débat de la réforme des retraites ouvre vers d’autres sujets. "C’est bien plus qu’une simple contestation : il y a des débats constructifs sur le financement de la retraite, la place des femmes dans la réforme, sur la place du travail dans nos vies", ajoute Brigitte Sebbah. "On retrouve le même phénomène que sur les "Gilets jaunes", ils sont en train sur les réseaux sociaux de mettre à l’agenda politique et médiatique des problèmes publics qui ne l’étaient pas."