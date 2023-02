Revalorisation des pensions : visualisez ce que représentent les chiffres donnés par Olivier Dussopt

Il n'y aura pas de pension minimale à 1.200 euros pour tous, c'est désormais clair dans l'esprit de chacun, y compris des représentants de la majorité présidentielle qui l'évoquaient en tweet ou devant des micros. Mais il y aura bien une revalorisation, pour certains retraités actuels et nouveaux. Toute la question était de savoir combien de personnes seraient concernées, et Olivier Dussopt a annoncé ce mercredi sur France Inter de nouveaux chiffres très attendus sur le sujet.

"L'évidence, c'est que nous sommes dans un système de retraite contributif", explique le ministre. "Je ne dis pas à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie à 700 euros que sa retraite sera supérieure à son salaire. Si on est dans cette logique-là, on ne parle plus de retraite mais de minimum vieillesse." La revalorisation suit donc cette même logique.

Publicité

Pension revalorisée pour 1,8 million de retraités actuels

Olivier Dussopt prend une précaution sur le chiffrage de sa réforme : "On parle là de pensions minimum pour quelqu'un qui a une carrière à taux plein. Je suis incapable, et personne n'est capable, de dire combien d'assurés prendront leur retraite en 2024, 2030, 2035 avec exactement les 168 ou 172 trimestres qu'il faut. Faire une prévision à 1 près n'a pas de sens."

Il rappelle donc ce chiffre déjà évoqué précédemment, sur les retraités actuels, qui sont donc déjà connus : "Nous avons actuellement 17 millions de retraités. Grâce à cette réforme, 1,8 million d'entre eux vont voir leur pension revalorisée." Quel que soit le montant de cette revalorisation (au maximum 100 euros).

900.000 retraités actuels auront une revalorisation de 70 à 100 euros

"Parmi ce 1,8 millions de retraités, la moitié, c'est-à-dire 900.000, auront une revalorisation comprise entre 70 et 100 euros", précise le ministre. "Comme ce sont les retraités actuels, et que nous avons une meilleure capacité à connaître leur situation, il y en a 125.000 qui vont aller au niveau maximum de revalorisation."

250.000 retraités actuels passeront le cap des 85 % du Smic

"Ça peut paraître peu, mais en réalité c'est énorme", assure-t-il. "Ça signifie que nous avons au total 250.000 retraités supplémentaires dans notre pays qui vont franchir le cap des 85 % du Smic [les fameux 1.200 euros, NDLR]." Cela représente 1,5 % du total des retraités actuels.

40.000 nouveaux retraités par an passeront ce cap

"Lorsqu'on regarde les futurs retraités, j'ai un chiffre que j'ai donné devant l'Assemblée nationale", explique Olivier Dussopt. "Sur les 800.000 nouveaux retraités par an, 200.000 auront une pension revalorisée. Et sur ces 200.000, un gros tiers aura une revalorisation supérieure à 70 euros. Et parmi eux, selon une prévision qui m'est arrivée hier soir, 40.000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85 % du Smic grâce à cette seule réforme."

"Pourquoi 40.000 sur 200.000 ? Parce que ceux qui resteront en-dessous [de ce seuil] sont ceux qui ont des carrières incomplètes. Sur les 17 millions de retraités, on en a plus de 5 millions qui ont une retraite inférieure à 1.000 euros brut. Et derrière ces 1.000 euros brut, ce sont des carrières très incomplètes. Notre système de retraite renvoie les parcours de vie et les inégalités de vie."