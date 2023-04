Revalorisation du salaire des enseignants : qui va toucher quoi ?

Emmanuel Macron a annoncé des hausses de salaires pour tous les enseignants jeudi , qui pourront aller jusqu'à 500 euros net par mois. Ces augmentations interviendront à la rentrée de septembre et varieront en fonction de l'ancienneté des professeurs et de leur disposition à effectuer des missions supplémentaires, comme les remplacements et le soutien scolaire. Invité de la matinale de France Inter ce vendredi, le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye a qualifié ces revalorisations "d'effort considérable" et a précisé certains points.

Pour les enseignants en début de carrière

Premièrement, tous les enseignants verront leur indemnité de suivi des élèves doubler et passer à 2.600 euros brut par an, ce qui correspond à environ 100 euros net par mois supplémentaires. Outre cette revalorisation, les professeurs qui ont jusqu'à 15 ans de carrière vont avoir une deuxième augmentation via une prime d'attractivité. Cela pourra aller jusqu'à 130 euros net mensuels supplémentaires. D'après le ministre de l'Éducation, "310.000 professeurs" sont concernés. Leur hausse de salaire sera comprise "entre 8 et 11% net". Ainsi, un professeur débutant, tout juste titularisé, percevra 2.076 euros net par mois à partir du 1er septembre prochain.

Mais ces augmentations pourront être plus élevées si ces enseignants acceptent le "pacte" proposé par Emmanuel Macron, à savoir participer à de "nouvelles missions" en dehors des heures passées devant leurs classes. Il s'agit de remplacements de courte durée, de participation au dispositif "devoirs faits" (un temps d'étude accompagnée pour réaliser les devoirs) ou encore de participation à des projets pédagogiques.

Ces tâches, qui existent déjà aujourd'hui, seront revalorisées : la mission sera rémunérée à hauteur de 69 euros de l'heure, contre 26 euros actuellement pour un professeur des écoles et 45 euros pour un professeur de collège ou lycée. Cela pourra représenter entre 100 et 300 euros net en plus par mois. Si l'on cumule toutes les dispositions, un enseignant en début de carrière pourrait donc effectivement gagner jusqu'à 500 euros de plus par mois.

Le ministère de l'Éducation table "sur un tiers d'enseignants" participant au "pacte", a indiqué Pap Ndiaye, qui souligne d'ailleurs que "beaucoup de professeurs assument déjà" ces taches supplémentaires aujourd'hui.

Pour les enseignants avec plus de 15 ans d'ancienneté

Les enseignants qui ont plus de 15 ans d'ancienneté toucheront comme tous les autres 100 euros net par mois en plus en raison du doublement de leur indemnité de suivi des élèves. "Pour les secondes moitiés de carrière" la hausse sera "de 3 à 4%", a précisé Pap Ndiaye.

Pour obtenir une hausse supplémentaire, ils devront là aussi accepter d'effectuer les "nouvelles missions" du "pacte" voulu par Emmanuel Macron et pourront donc obtenir entre 100 et 300 euros de plus sur leur fiche de paie.

Par ailleurs, Pap Ndiaye a indiqué que ces professeurs pourront bénéficier d'un "passage facilité à la hors-classe et à la classe exceptionnelle", c'est-à-dire une promotion à des grades supérieurs qui permettent notamment d'obtenir des augmentations de salaire.