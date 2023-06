Révolution ou pétard mouillé ? L’Apple Vision Pro à l’épreuve des premiers tests

Le produit était autant attendu qu’il va être commenté. Le casque de réalité mixte (mélange de réalité virtuelle et de réalité augmentée) d’Apple a été dévoilé lundi soir, après des mois de rumeurs et de commentaires. Le Vision Pro, c’est son nom, ne sortira que l’année prochaine, seulement aux États-Unis, et au prix exorbitant de 3.500 dollars (un peu plus de 3.000 euros).

Depuis lundi soir, les commentaires sur ce nouveau produit sont nombreux, notamment sur les réseaux sociaux. "Ils ont zappé le stade réalité virtuelle que tout le monde imaginait : full AR [réalité augmentée, ndlr]. Brillant", juge sur Twitter le journaliste français Julien Cadot. De l'autre côté, "il n'y a absolument rien de nouveau par rapport à Meta ou Microsoft", estime, plus sévère, Cassim Ketfi, autre journaliste spécialisé. Mais si le grand public ne le découvrira que dans plusieurs mois, quelques journalistes et spécialistes américains ont pu avoir un premier aperçu de ce produit, ce mardi matin.

Un objet ambitieux et réussi

Quelques médias spécialisés triés sur le volet, comme Wired , TechCrunch ou The Verge ont pu passer une petite demi-heure avec le nouveau produit d’Apple, et éprouver eux-mêmes les démonstrations présentées lundi soir. Le public des invités de la conférence n’a pas pu tester les produits, comme cela est le cas traditionnellement – notamment parce que chaque essai passe par un calibrage du casque, et même la mesure des lunettes de la personne qui va le porter, pour adapter des lentilles supplémentaires (qui seront vendues séparément) à sa vue.

Ce qui ressort de ces essais est quasi-unanime : "Chaque petit morceau de cet objet montre l’ambition d’Apple", affirme Matthew Panzarino pour TechCrunch . Les commentateurs semblent unanimes pour décrire le bijou de technologie que constitue ce produit. "Partout où vous regardez, vous voyez une nouvelle idée, une nouvelle technologie", poursuit le journaliste, qui affirme qu'Apple a réussi à déjouer deux problèmes qu’a rencontré "quiconque a déjà expérimenté la réalité virtuelle" : "l’effet de nausée causée par la latence, et le sentiment d'isolement après avoir passé du temps sous le casque". Quant à l'utilisation focalisée sur l’œil et sur les doigts, elle semble aussi réussie.

Nillay Pastel, qui écrit pour The Verge , va dans le même sens : "Les écrans sont complètement dingues : un écran 4K pour chaque œil. C’est de loin l’écran pour la VR qui a la plus grande résolution jamais vue", explique-t-il, affirmant que grâce à cette résolution et à la quasi-absence de latence, "j’ai pu utiliser mon téléphone pour prendre des notes pendant que je portais le Vision Pro, ce qu’aucun autre casque ne permet de faire". Cela étant dit, poursuit-il, "cela reste un affichage vidéo : j'ai pu voir de la compression et une perte de détails quand les gens passaient dans l'ombre", ajoute le journaliste. Ces réserves mises à part, les personnes qui ont pu faire les essais sont enthousiastes, par exemple sur "la possibilité d’ajuster le niveau d'immersion à votre environnement visuel, qui est probablement le meilleur argument de vente, même à 3 500 dollars", selon The Verge.

Un casque qui ne se fait pas oublier – car c'est un casque

Mais il y a deux grands hics. Le premier – et pas des moindres – c’est que contrairement à ce que montraient les démonstrations de lundi soir, le casque ne se fait pas oublier sur le visage. Son champ de vision n’est pas intégral – sur les côtés, on peut voir les parois du casque, selon le journaliste de The Verge. "Le Vision Pro fait l’inverse de ce qu’ont fait tous les autres appareils modernes d’Apple : il ne disparaît pas. En fait, il fait l’opposé : il repose sur votre visage et cache vos yeux, des organes sensoriels cruciaux pour l’expérience de chaque humain", résume Lauren Goode, pour Wired.

La journaliste pointe du doigt le fait que cela s'applique à tous les dispositifs de réalité augmentée ou virtuelle au monde, et que cela, Apple n'a pas vraiment réussi à le gommer. "Il n'arrive pas à contourner ce qu'est la nature du casque de VR : à la vue, au toucher, au ressenti, c'est comme un casque VR. Si vous avez utilisé un Meta Quest, imaginez le meilleur Meta Quest possible qui ferait tourner iPadOS [le système d'exploitation de l'iPad, NDLR] et vous avez ce produit". En d'autres termes, Apple n'a pas encore réussi à faire taire les doutes sur l'avenir d'une technologie passant par un matériel aussi invasif qu'un casque – il y a quelques mois, des commentateurs avaient fait écho de dissensions au sein d'Apple, des designers affirmant qu'il fallait pouvoir attendre de lancer des lunettes plutôt qu'un casque, ce que le patron Tim Cook a pourtant ordonné.

Les usages en question

L’autre grand bémol, c’est celui des usages : "J’ai fait une minute de médiation (…), c’était génial, mais l’appli Supernatural existe et elle a des millions d’utilisateurs sur les casques Quest. Et j’ai regardé Avatar dans ce qui semblait être une salle de ciné virtuelle, ce qui, disons, est l’une des plus anciennes démos de VR", raconte Nillay Patel pour The Verge. "Dans une bande annonce, un dinosaure s’est dangereusement approché de moi (…) et un papillon numérique s’est posé sur ma main. Ces expériences peuvent se produire sur n’importe quel autre casque AR ou VR", juge Lauren Goode dans Wired. "La seule différence avec Apple, c’est qu’elle a la capacité de convaincre des réalisateurs hollywoodiens ou des développeurs d’applications de bâtir ces expériences", nuance-t-elle.

Parmi les fonctions qui divisent les commentateurs, les "Personas", ces avatars ultra-réalistes censés pouvoir remplacer le porteur du casque dans une conversation, ne mettent pas tout le monde d’accord. "C’était à la fois impressionnant et profondément étrange (…). La plus grande partie du visage de mon interlocuteur était figée, sauf sa bouche et ses yeux", peut-on lire dans The Verge, qui cite la théorie de la "vallée de l’étrange", qui rend inquiétants des personnages en 3D ni trop humains, ni trop ratés. Alors que pour le journaliste de TechCrunch, "ces Personas mettent un pied de l’autre côté de la vallée de l’étrange : ce n’est pas complètement parfait, mais (…) ça n’a pas l’air effrayant. Ça marche".

Il faudra plus d'une demi-heure

Quel premier bilan tirer de ces essais ? Il semble qu’Apple ait réussi à convaincre sur deux points : la qualité de son matériel d’une part, constitué de capteurs de pointe et agréable à porter, et sa vision de ce que Tim Cook appelle "l’informatique spatiale" (et surtout pas le métavers) d’autre part, une façon d’être sur son ordinateur dans l’espace physique, une vision qui pourrait rendre plus grand public cette technologie – et c'est cela qu'Apple sait faire, rendre une technologie de pointe palpable aussi bien pour les technophiles que pour le grand public.

En revanche, en plus de ses usages qui restent à déterminer, l’appareil semble avoir du mal à se faire oublier quand on le porte sur la tête, remettant ainsi bien plus globalement la question de la nature et du potentiel d’une réalité virtuelle, augmentée ou mixte, passant par un casque de plusieurs centaines de grammes à porter pendant des dizaines de minutes. Tous les observateurs s'accordent sur un point : il faudra bien plus d'une demi-heure de tests pour déterminer si ce casque est une réussite ou non.