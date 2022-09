"Rien à foutre", "propagande" : au ZEvent, les félicitations d'Emmanuel Macron ulcèrent certains participants

C'est presque devenu une tradition, depuis un premier tweet le 11 septembre 2017 de celui qui venait alors tout juste d'être élu président de la République : Emmanuel Macron félicite chaque année les organisateurs et participants du ZEvent, marathon caritatif de streamers (producteurs de contenus qui diffusent en direct vidéo sur Twitch ou autre plateforme de streaming) pour leur mobilisation. Cette année, celui-ci a permis de récolter plus de 10 millions d'euros pour cinq associations engagées dans la cause climatique .

Rebelote en 2022 donc, avec un message vidéo dans lequel le Président leur lance : "Bravo à tous, vous êtes une fois encore au rendez-vous des objectifs que vous vous êtes lancés, en défendant une cause, l'écologie. Une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et d'aller beaucoup plus loin."

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Emmanuel Macron annonce également deux rendez-vous sur lesquels il s'était engagé lors d'une cérémonie célébrant l'e-sport français en juin dernier : la tenue en France, à l'Accor-Arena de Paris Bercy, de la finale du Major CS:Go en mai 2023 , une compétition majeure dans le domaine ; et en 2024 une nouvelle compétition mondiale, les premiers Trackmania Games. Il annonce également une mobilisation importante autour de l'e-sport lors des JO de 2024.

Un exercice de communication politique tout à fait classique, mais qui, cette année, a particulièrement agacé certains des 60 participants, notamment au vu du contexte sur la question écologique. Il y a ceux qui ont immédiatement moqué le tweet présidentiel en assumant n'en avoir "rien à foutre", comme Ponce et Kenny :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Mais il y a aussi des réactions spontanément brutales : en entendant Emmanuel Macron dire qu'il "compte sur eux", la streameuse AngleDroit bondit sur son siège, et lâche une bordée d'insultes. Avant d'ironiser : "Ah, si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose..."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un peu plus tard, elle estime qu'on "fait trop le dos rond, en mode 'c'est notre faute', comme si l'État et tous ses organes n'avaient aucune responsabilité là-dedans". "C'est pas possible qu'on dépolitise l'écologie à ce point-là. C'est leur faute à eux ! Jean Castex en jet privé pour aller voter, mais 'le climat c'est important' : tu pouvais pas faire procuration ?"

"C'est à cause de gens comme lui qu'on fait ces événements"

Même agacement et lassitude assumée chez Antoine Daniel : "J'en ai ras-le-c*** qu'il fasse sa promo sur notre dos", lâche-t-il immédiatement. "Enfin promo, le mot c'est plus 'propagande'. On n'a pas demandé ça."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Répondant à un commentaire sur Twitter estimant qu'il "lui aurait reproché s'il n'avait rien dit", le streamer répond : "Franchement non ! Je veux qu'on sache qu'au ZEvent, y'a quelques personnes qui le détestent. C'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Enfin, Jean Massiet , streamer spécialisé en politique, se moque lui aussi du tweet d'Emmanuel Macron en publiant ce lundi matin un faux document en quatre pages signé "McKinsey&Company" et évoquant un facétieux plan de "Communication sur les réseaux sociaux à l'occasion de l'événement digital 'Zevent2022', en ligne sur les internets".