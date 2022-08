"Rifkin’s Festival" : pourquoi Woody Allen nous a habitué à mieux ?

Le film présenté par Jérôme Garcin

"Le film se passe en Espagne, au festival de Saint-Sébastien. Mort Rifkin (Wallace Shawn) qui avait fait ses débuts en 1979 dans "Manhattan" est un prof de cinéma frustré et un romancier raté. Il est en plus hypocondriaque et débarque au festival avec sa femme Sue (Gina Gershon), de 20 ans sa cadette. Elle est l'attachée de presse d'un jeune réalisateur français très avantageux, Philippe (Louis Garrel). Sue va vite coucher avec Philippe, tandis que Mort va tenter de séduire une généraliste du coin (Elena Anaya). C'est pour l'intrigue sentimentale, théâtre de boulevard. Pour le reste, Mort Rifkin, qui est un double évident de Woody Allen, vitupère les jeunes cinéastes, leur oppose les chefs-d'œuvre de Fellini, de Welles, de Buñuel, de Bergman, de Truffaut, de Godard, sur le thème du 'C'était mieux avant'.

Je l'ai trouvé accablant ce film…"

Touchée, Ava Cahen a malgré tout été déçue

Pourtant c'est un film que la critique pour FrenchMania attendait avec impatience. Si le film lui semble un peu pantouflard, voire old fashion, elle a quand même été touchée par le portrait du personnage principal : "Ce film emboîte le pas à trois films qui sont des grands films de Woody Allen, à savoir "Café Society", "Wonder Wheel" et "Un jour de pluie à New York". Mais quand on fait presque un film par an depuis 50 ans, on ne peut pas faire que des chefs-d'œuvre.

Toute la filmographie de Woody Allen a toujours été jonchée de grands films, mais également de films dits 'plus mineurs' dont celui-ci fait partie.

Sinon il y a plein de clins d'œil très sympathiques à sa filmographie. On retrouve ses thèmes habituels délocalisés à Saint-Sébastien, tout est traité sous le registre de la comédie, du vaudeville, de la légèreté, qui est un vrai parti pris.

J'ai trouvé quelque chose de très touchant dans le portrait qu'il fait de cet homme qui vieillit, largué au sens propre comme au sens figuré, qui s'inscrit à contre temps et qui s'épanche chez le psy. Cet écrivain se rend vraiment compte du décalage de plus en plus massif entre la société et lui, et que la vision globale qu'il entend avoir depuis toujours et à laquelle il s'accroche, tout d'un coup, il en perçoit les limites.

Les acteurs sont absolument fabuleux. Louis Garrel est très drôle dans le rôle de ce jeune amant cinéaste arrogant. C'est aussi pour ça qu'on aime les films de Woody Allen, pour voir les films s'amuser à jouer leurs personnages".

Xavier Leherpeur déplore un film profondément faible et paresseux…

Une jolie idée de départ à laquelle le producteur de "Une heure en série" aurait tellement voulu croire, mais qui ne tient malheureusement pas ses promesses passé les 10 premières minutes magnifiques… Pourtant les précédents l'avaient plutôt réconcilié avec le cinéaste mais il estime que "ça commence tout de suite très mal. Dès le départ, le festival de San Sébastien, caricaturé à l'extrême avec une espèce de programmation débile de directeurs de blockbusters, cette satire n'est pas digne de Woody Allen…

On a un l'impression qu'il règle des comptes et je n'arrive pas bien à comprendre quelle est la cible de tout cela. Les festivals l'ont toujours très bien traité, les cinéphiles également. Ce personnage double de Woody Allen s'évade dans des caricatures mollassonnes des films qui ont jonché sa cinéphilie. Même venant de lui, qui est un éminent cinéphile, ce qu'il fait de Fellini, de Godard, de l'ange exterminateur, c'est paresseux, ce n'est pas travaillé, ce n'est pas vrai en termes de cinéphilie quand bien même cette idée est magnifique…

C'est tout le temps faible à tout point de vue, alors qu'il y avait vraiment de quoi faire un très grand film nostalgique, mélancolique, de projections comme il sait si bien faire et qu'il loupe complètement…"

Michel Ciment salue "un film mineur rempli de charme"

S'il admet que ce n'est pas un très grand film, le critique de la revue Positif estime que c'est un film mineur très intéressant : "D'abord, parce que Wallace Shawn est un double de Woody Allen. Il prend cette fois-ci un alter ego en la personne de Mort Rifkin et réalise une sorte de comédie complètement déphasée par rapport à aujourd'hui. Il faut penser combien Woody Allen doit être très malheureux entre une gauche américaine qui est dans le la démolition des idoles, et d'autre part une droite américaine fascisante avec Trump… Eh bien lui, il choisit de faire de la comédie, et de trouver sa voie dans cette Amérique hystérique en train de se développer sous ses yeux…

J'ai pris du plaisir parce que depuis "Stardust mémories" (1980), il n'a jamais parlé de ce dont il parle dans ses entretiens, dans sa cinéphilie. C'est un film sur sa cinéphilie. Moi, les pastiches, je les trouve merveilleux car il nous fait voir comment des rêves cinéphiliques s'introduisent dans des problèmes personnels, ici dans ceux qu'a cet homme hypocondriaque.

C'est un petit film, mais on a le droit - comme chez Balzac ou Molière - d'avoir des petites œuvres et de prendre du plaisir parce qu'il y a un charme très Woody Allen qui n'existe pas ailleurs !"

Sophie Avon espère que "Woody va se reprendre car rien ne va…"

Pour la critique de Sud-Ouest, c'est un très faible, pour ne pas dire un mauvais Woody Allen. Elle va même jusqu'à considérer que "les plus faibles de ses 50 films, n'étaient pas aussi mauvais que celui-là…

Mais l'intrigue sentimentale ne marche pas. Shawn est très bien en second rôle chez Woody Allen, mais là, honnêtement, il n'est pas du tout charismatique, il a une voix de canard… C'est presque du masochisme inconscient de la part de Woody Allen de l'avoir choisi pour incarner cette histoire à laquelle on ne croit pas du tout et sur laquelle il ne s'étend d'ailleurs pas plus que ça.

On peut imaginer que Woody Allen y a projeté quelque chose de très personnel. Mais il y a cette aigreur, cette espèce de malheur, d'amertume qui prend le dessus et enraye le moteur… Ça va à deux à l'heure. Rien ne va à part deux ou trois petits moments".

Le film

